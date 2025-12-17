Piogge e sfollati a Gaza: queste immagini non dimostrano la presunta Pallywood

La seconda immagine è piena di errori tipici dell'AI generativa

Mentre a Gaza migliaia di sfollati affrontano piogge intense, freddo e campi allagati, sui social circolano immagini usate per sostenere che la crisi sia una messinscena. Alcuni post sostengono che le immagini della sofferenza siano false, costruite ad arte per propaganda, condividendo due immagini che mostrerebbero la presunta sceneggiata e il dietro le quinte. Entrambe sono state generate dall’AI.

Per chi ha fretta

Entrambe le immagini non provengono da reportage, agenzie stampa o fonti giornalistiche affidabili.

La seconda immagine, usata per dimostrare una fantomatica messinscena, è stata generata con l’AI utilizzando come base la prima.

Analisi

Le due immagini vengono condivise con la seguente narrazione:

PALLYWOOD IN AZIONE: ciak si gira a Gaza. Immagini che hanno fatto il giro del web la settimana scorsa con l’arrivo della pioggia…

Le stesse immagini, con la stessa narrazione, risultano condivise anche da Azzurra Barbuto su Instagram:

La prima immagine riprende le stesse strutture sceniche dei video generati tramite l’AI pubblicati da account TikTok che inizialmente diffondevano video sul Sudan (ne parliamo qui).

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

La seconda immagine riporta diversi errori, molto probabilmente generata sulla base della prima. Le mani dei bambini hanno dita deformi, del tutto innaturali. La maglietta rossa della bambina nel mezzo non è stata generata correttamente rispetto all’immagine precedente.

Conclusioni

Le immagini usate per sostenere che la crisi a Gaza sia una messinscena non dimostrano nulla, in quanto sono contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale.

