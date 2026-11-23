Bnd e Forze armate tedesche lanciano l'allarme: il satellite sarebbe in un deposito vicino a Mosca e, una volta in orbita, impossibile da neutralizzare. Per Mosca si tratta di «insinuazioni infondate», parte di una «campagna di propaganda»

Mosca sarebbe pronta a lanciare nello spazio, già quest’anno, Sputnik-S, un satellite dotato di armamento nucleare. Il lancio potrebbe avvenire in qualsiasi momento nelle prossime settimane. A lanciare l’allarme, secondo quanto riportano media tedeschi come la Süddeutsche Zeitung, Wdr e Ndr citando fonti ben informate, sarebbero state le agenzie di intelligence e gli apparati militari di alcuni Stati occidentali, tra cui le Forze armate tedesche e il Servizio federale di intelligence (Bnd). Il satellite sarebbe stato completato da tempo e si troverebbe in un deposito nell’area metropolitana di Mosca. Una volta in orbita, un satellite di questo tipo sarebbe estremamente difficile da neutralizzare: le contromisure efficaci sarebbero molto limitate e, secondo le valutazioni riportate, sarebbe impossibile impedire l’eventuale attivazione dell’arma.

Le dichiarazioni del governo tedesco e la replica dell’ambasciata russa

Interpellato sul tema in conferenza stampa, il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, ha dichiarato: «Il dispiegamento di un’arma nucleare nello spazio costituirebbe una palese violazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967». Ha poi aggiunto che «nel 2024 la Germania, insieme ad alleati e partner, ha presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tra le altre iniziative, una risoluzione che invita a rispettare il Trattato e a rinunciare allo sviluppo di armi di questo tipo» e che «su questo tema il governo federale mantiene regolarmente contatti con partner e alleati, sia nell’ambito di forum e organizzazioni internazionali sia a livello bilaterale». Per l’ambasciata russa si tratta invece di «insinuazioni infondate», parte di una «campagna di propaganda».

Cosa succederebbe in caso di detonazione nucleare nello spazio

Secondo Stephen Whiting, comandante dello US Space Command, una detonazione nucleare nello spazio potrebbe mettere fuori uso circa un terzo dei satelliti in orbita terrestre bassa già nelle prime ore o nei primi giorni. Nei mesi successivi anche gli altri satelliti potrebbero smettere progressivamente di funzionare. A rischio non sarebbero soltanto le infrastrutture spaziali militari, ma anche numerosi servizi civili da cui dipendono le economie moderne. Gli effetti dell’impulso elettromagnetico generato da un’esplosione nucleare nello spazio potrebbero infatti estendersi fino alla superficie terrestre, causando interruzioni su vasta scala nei sistemi tecnologici: blackout elettrici, gravi limitazioni delle comunicazioni e guasti ai sistemi di navigazione.