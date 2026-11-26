Il pentito chiamò il Nucleo Centrale Anticrimine mentre era ricercato. Pretendendo anche di parlare con l'alto commissario Antimafia dell'epoca. Le risposte dello Squalo con un linguaggio cifrato. Poi lo strano arresto. Di cui De Gennaro aveva conservato gli atti

«Le cose che dovevo fare le ho fatte. Quello che mi è stato detto di fare». A parlare al telefono è Gianni De Gennaro. Dall’altro capo del filo, da una cabina telefonica, c’è Salvatore Contorno. È il 16 maggio 1989. Totuccio è latitante, eppure chiama il Nucleo centrale anticrimine. E a rispondergli c’è uno degli uomini che dovrebbe dargli la caccia. La telefonata prosegue con frasi strane. Si parla di «babbaluci», le lumache che escono quando piove. Linguaggio cifrato. Un’ora dopo Contorno richiama e chiede il numero dell’Alto commissario antimafia Domenico Sica. Il 20 maggio risulta un altro contatto con De Gennaro. Il 26 maggio la Squadra Mobile di Palermo, guidata da Arnaldo La Barbera, arresta Gaetano Grado in una casa a San Nicola l’Arena. Con lui c’è il cugino Contorno. Che tenta la fuga, ma viene bloccato.

Contorno, De Gennaro e la telefonata da latitante

Contorno, ricorda oggi La Stampa, è un mafioso della famiglia di Santa Maria del Gesù. È un uomo del principe di Cosa Nostra Stefano Bontade. Per questo nella seconda guerra di mafia diventa un bersaglio dei corleonesi. Sceglie di collaborare con la polizia negli Stati Uniti. Che poi lo rilasciano. E lui torna in Sicilia. A Palermo. Con l’idea di vendicarsi di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Poi i contatti con la polizia e quell’arresto che secondo alcuni a Palermo è mascariato. A raccontare questa storia è Gioacchino Genchi, già funzionario di polizia e oggi avvocato, cinque anni fa nel processo per depistaggio sulla strage di via d’Amelio.

La Loggia Contorno

Genchi la chiama Loggia Contorno. La procura di Caltanissetta nelle carte la definisce invece una cordata. Sullo sfondo la domanda: chi sapeva che Totuccio “Prima luce” era tornato in Sicilia? E soprattutto, chi era davvero in contatto con lui? Contorno comincia a parlare con Falcone nel 1984. Ma il giudice ha dubbi e ipotizza che appartenga ancora alla mafia. Quando lo arrestano trovano armi nell’abitazione di Grado e anche in una roulotte vicina, che però viene incredibilmente perquisita giorni dopo rispetto agli arresti. Genchi, allora all’ufficio telecomunicazioni della Mobile, racconta di avere individuato la cabina telefonica da cui Contorno telefonava grazie alla segnalazione di un ristoratore. È lui che la fa mettere sotto controllo.

Il blitz

Quando Genchi dice a La Barbera di aver individuato Contorno, il poliziotto sembra non voler intervenire subito: «Conviene aspettare un attimo e loro stanno risolvendo il problema», gli dice. Tra le armi sequestrate c’è una Smith & Wesson con matricola punzonata e munizioni perforanti ed espansive. E poi una fondina americana Sidekick e due ricetrasmittenti Realistic e Archer. E un mazzo di chiavi che apre una Golf rubata con targhe false e un bossolo calibro 12. Genchi riferisce anche di avere appreso da La Barbera che alcune armi sarebbero state portate a Ostia e fatte sparare con la sabbia per alterarne le rigature. Quelle armi non risultano aver mai sparato nella guerra di mafia.

I documenti

Tra i documenti conservati da De Gennaro c’è una copia dell’informativa dei carabinieri sul secondo sequestro. «Il rapporto giudiziario non portava il timbro di deposito presso la procura, bensì il timbro di ricezione della Compagnia carabinieri di Termini Imerese dalla quale dipendeva la Stazione Carabinieri di Trabia, segno evidente che l’atto era stato probabilmente recuperato presso quel Comando Arma». Dopo la vicenda, raccontano i testimoni, Falcone decide di mandare Mario Mori in missione all’estero per portare a casa un mafioso pentito al posto di De Gennaro. E i porcospini? Devono fare l’amore con cautela, direbbe lo Squalo.