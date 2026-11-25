il giudice del Tribunale di Milano: partire per la luna di miele sei mesi dopo il matrimonio non è la stessa cosa. Riconosciuto al lavoratore il danno esistenziale (ma non lo straining)

Gli avevano chiesto di rinviare il viaggio di nozze perché il mese di agosto sarebbe stato fondamentale per il futuro dell’azienda. Peccato che, una volta scaduto il contratto a tempo determinato, il datore di lavoro non glielo avesse rinnovato per il periodo estivo, vanificando così il “sacrificio” del dipendente. L’uomo era poi riuscito a partire per la luna di miele soltanto sei mesi dopo il matrimonio. Troppo tardi, secondo il Tribunale di Milano, che con la sentenza n. 5037 del 2026 ha condannato in solido le due società coinvolte nella vicenda a risarcire il lavoratore con 10mila euro, oltre agli interessi di legge, per il danno esistenziale subito.

La richiesta del datore di lavoro: niente ferie ad agosto

La vicenda risale al 2024. Il lavoratore, assunto a gennaio con un contratto a tempo determinato di sei mesi, era stato coinvolto nel lancio di una start-up specializzata nella vendita di spazi pubblicitari virtuali durante le partite di calcio di Serie A. Già prima dell’assunzione aveva comunicato che a luglio si sarebbe sposato. Il 29 maggio aveva quindi chiesto di potersi assentare tra la fine di luglio e agosto per il viaggio di nozze. Il datore di lavoro, pur concedendogli due settimane di congedo matrimoniale, aveva avanzato delle riserve sul periodo scelto: «Per agosto non ti so dire perché è un periodo molto importante se il progetto deve prendere forma», sono le parole riportate nella sentenza.

Il matrimonio e il mancato rinnovo del contratto

Il 14 luglio era scaduto il contratto a tempo determinato del dipendente, che nel frattempo aveva rinunciato a programmare la luna di miele subito dopo le nozze, fissate per il 26 luglio. In prossimità della scadenza del contratto, il lavoratore aveva scritto al datore di lavoro per chiedere chiarimenti sul proprio futuro: «Per favore fammi sapere considerato il fatto che mi hai suggerito di non prendere ferie ad agosto dopo il matrimonio vista l’importanza del progetto che sto seguendo». Una mail alla quale, secondo quanto emerge dalla sentenza, non era mai arrivata una risposta. Il nuovo contratto, questa volta a tempo indeterminato e con un’altra società, sarebbe decorso soltanto dal primo settembre.

Il viaggio di nozze sei mesi dopo

Il dipendente era riuscito a partire per la luna di miele soltanto dal 4 al 17 gennaio 2025. Ma anche durante il viaggio aveva ricevuto alcune richieste di lavoro. Secondo il giudice del lavoro Nicola Di Leo, la possibilità di recuperare la vacanza non è stata sufficiente a cancellare il pregiudizio subito. «È ben differente effettuare il viaggio di nozze nell’imminenza del matrimonio, rispetto a doverlo rinviare a sei mesi dopo», si legge nella sentenza. Il datore di lavoro, chiedendo al dipendente di mantenersi disponibile ad agosto senza poi rinnovargli il contratto, aveva tradito la ragionevole aspettativa del lavoratore di continuare a essere impiegato durante l’estate, violando il principio di buona fede previsto dal Codice civile.

Il risarcimento da 10mila euro

Nel quantificare il danno esistenziale in 10mila euro, il giudice ha tenuto conto anche della retribuzione mensile del lavoratore, della richiesta di mantenersi disponibile durante un mese in cui non era sotto contratto e delle incombenze lavorative che gli erano state affidate sia ad agosto sia durante la luna di miele. Il tribunale non ha però ritenuto congruo riconoscere un risarcimento maggiore, dal momento che le comunicazioni di lavoro ricevute durante il viaggio di nozze erano di contenuto minimale e non avevano compromesso in maniera rilevante la fruizione del congedo.

La causa per straining

Il mancato viaggio di nozze era soltanto uno degli episodi contestati dal dipendente, che aveva trascinato in tribunale le due società denunciando una situazione di straining, una condizione di stress lavorativo che, a differenza del mobbing, non presuppone necessariamente un intento persecutorio.

«Nel tempo – spiega infatti a Open l’avvocato Tommaso Targa dello studio Trifirò&Partners – la giurisprudenza ha “inventato” lo straining perché frequentemente, nell’ambito dei giudizi, vengono accertate condotte illecite che tuttavia non sono reiterate, oppure non è dimostrabile la finalità persecutoria nei confronti di un singolo, cosa che invece dovrebbe verificarsi per riconoscere la sussistenza del mobbing. Spesso viene accertato che il contesto lavorativo è “stressogeno” per tutti coloro che vi lavorano, e questo contesto ha provocato a un singolo lavoratore un pregiudizio fisico o psichico, anche a causa di una sua particolare fragilità rispetto ai colleghi». L’avvocato aggiunge che «il datore di lavoro dovrebbe vigilare affinché l’ambiente non sia fonte di eccessivo stress e adottare le misure necessarie per evitare che i dipendenti ne soffrano. Se il datore non adempie a questo obbligo, deve risarcire al lavoratore il danno (alla salute e/o alla vita di relazione) anche se non c’è prova del mobbing».

Nel caso esaminato dalla sentenza, però, sono stati esclusi sia il mobbing che lo straining. «Poiché si trattava di un’azienda in start-up – spiega ancora l’avvocato – si è ritenuto che una certa pressione fosse inevitabile sul lavoratore».