Il ministro della Giustizia risponde a un'interrogazione del senatore M5s Roberto Scarpinato, che però confonde il carcere di Terni con quello di Trani. Attualmente i sistemi antidrone, per contrastare l'introduzione clandestina dei telefoni, sono presenti in non più di un penitenziario su tre

Nel giro di soli due anni sono stati rinvenuti nelle carceri italiane ben 12.573 i telefonini, con cui i detenuti possono continuare a comunicare con l’esterno e, nel caso dei boss mafiosi, persino a gestire i propri affari criminali. Dispositivi introdotti illegalmente nei penitenziari per lo più attraverso l’uso di droni, sfuggiti ai radar della polizia penitenziaria, che per far fronte all’emergenza ha a disposizione 1.736 metal detector manuali a paletta, 207 rilevatori di trasmissioni radio e 197 rilevatori manuali di cellulari.

Sono i numeri forniti dallo stesso guardasigilli Carlo Nordio, in una risposta del 20 novembre a un’interrogazione parlamentare del senatore M5s Roberto Scarpinato. Nel 2024 i telefonini recuperati sono stati 5.007, nel 2025 ben 7.566, oltre il 50% in più rispetto all’anno precedente. E il primato spetta in entrambi gli anni alla Campania, con 3.354 dispositivi, poi la Sicilia dove ne sono stati trovati 2.134. Così per correre ai ripari, il ministero della Giustizia adesso vorrebbe schierare accanto ai sistemi antidrone anche dei cani anti-cellulare.

L’interrogazione e la svista di Scarpinato sulle carceri di Terni e Trani

A sollevare il caso è stato l’ex magistrato, che oggi siede a Palazzo Madama con il Movimento 5 Stelle, all’indomani di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che aveva fatto emergere una rete di estorsioni nel capoluogo siciliano. Tra i protagonisti della vicenda il 35enne Salvatore Verga, esponente della criminalità organizzata palermitana, che dal carcere era riuscito, come ricostruisce Scarpinato, a «impartire direttive operative, gestire il racket delle estorsioni e governare la mappa del pizzo sul territorio» grazie a un telefonino.

Il senatore pentastellato chiede dunque al ministro «quali siano i dati ufficiali in possesso del Ministero della giustizia e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria relativi al numero complessivo di apparati di telefonia mobile e schede SIM sequestrati all’interno della Casa circondariale di Terni, nonché nella totalità degli istituti penitenziari nazionali, nel corso dell’ultimo biennio». Sbagliando però il carcere in questione. «Occorre preliminarmente precisare, al fine di assicurare una corretta ricostruzione dei fatti», gli risponde serafico Nordio, che l’istituto dal quale Verga effettuava le comunicazioni illecite «non è la Casa circondariale di Terni, come indicato nell’interrogazione, bensì la Casa circondariale di Trani».

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio

I quattro telefonini nella cella del mafioso

Il 12 giugno scorso, infatti, nella cella di Verga (poi finito anche al 41 bis) erano stati trovati e sequestrati due telefonini completi di schede Sim. E quando, a distanza di un mese, il 13 luglio, gli uomini della Polizia penitenziaria e dei carabinieri hanno effettuato una nuova perquisizione, ne hanno trovati altri due. Il ministero, in ogni caso, ha recuperato anche i dati relativi al carcere erroneamente indicato da Scarpinato, spiega Nordio: a Terni, tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2026, sono stati rinvenuti 124 telefonini e 98 schede Sim. Mentre a Trani, sempre nell’arco di due anni, 172 telefonini e 54 schede Sim, nonostante avesse anche un sistema mobile antidrone a disposizione.

I sistemi antidrone in non più di un carcere su tre

A fronte infatti dei 190 istituti penitenziari italiani, alla data dell’8 ottobre scorso, solo 43 erano dotati di sistemi fissi e 20 dei cosiddetti jammer. Insomma, neanche un carcere su tre. Intanto altri quattro sistemi fissi sono in attesa di collaudo e altri due dovrebbero essere realizzati entro la fine dell’anno. Altri due sistemi antidrone itineranti, uno dei quali ancora in fase di test, sono invece a disposizione del ministero e «destinati all’impiego temporaneo presso gli istituti e i reparti speciali che presentino specifiche necessità».

Dai cani antidroga ai cani anti-cellulare

Dal 2027 però, grazie a una gara del ministero, arriveranno nelle carceri anche 600 nuovi rilevatori di trasmissioni radio compatibili con la tecnologia 5G, mentre per il prossimo anno è previsto l’acquisto di ulteriori mille metal detector manuali. Ma le soluzioni allo studio del ministero non sono finite, rivela l’inquilino di via Arenula, perché in cantiere c’è anche l’idea di istruire i cani per fiutare pure i telefonini nascosti dai detenuti. Sarà l’amministrazione penitenziaria, d’accordo con le altre forze di polizia giudiziaria, a tentare di addestrarne alcuni, dopo aver già sottoposto a «valutazione tecnico-operativa» la possibilità di «estendere la specializzazione, attualmente concentrata sulla ricerca di sostanze stupefacenti», spiega Nordio.