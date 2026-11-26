Slitta intanto al 17 dicembre l'udienza del tribunale del Riesame per i quattro coindagati con l'ex capo della polizia nell'inchiesta dei pm di Caltanissetta che li accusa di depistaggio mafioso della strage di via D'Amelio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà ai funerali di Gianni De Gennaro previsti per lunedì prossimo a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli. I funerali dell’ex capo della Polizia si terranno lunedì 30 novembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma. Al momento non sono previste esequie di Stato. La premier Giorgia Meloni non ha ancora sciolto la riserva sulla sua partecipazione. «Non vi so ancora rispondere, ma in ogni caso mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi», ha spiegato Meloni. «Da qui a lunedì cerco di capire come si può – e se – incastrare l’impegno con l’agenda».

Meloni sul suicidio di De Gennaro

«È una questione che ha scioccato tutti e anche me». A margine del Consiglio europeo di Bruxelles, Giorgia Meloni interviene sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è tolto la vita sabato 21 novembre nella sua tenuta in Maremma, e sul contenuto delle lettere lasciate prima di morire. «Le sue parole ci colpiscono molto, però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza», ha dichiarato la presidente del Consiglio: «Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di via D’Amelio». Meloni si era detta «profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro» già in un messaggio diffuso sabato dopo la notizia della morte del prefetto.

Rinviata l’udienza del Riesame per i coindagati con De Gennaro

È stata rinviata al 17 dicembre l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i quattro coindagati dell’ex prefetto De Gennaro, accusati di depistaggio aggravato alla mafia. L’udienza era fissata all’1 dicembre, ma i legali hanno chiesto un rinvio per l’enorme mole di carte da leggere. Il Riesame è stato investito del caso dopo che la Procura di Caltanissetta si è vista respingere dal gip la richiesta di misura per De Gennaro, poi morto suicida, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno.

Le lettere di De Gennaro e la decisione della famiglia

Le verifiche calligrafiche disposte dalla Procura di Grosseto hanno intanto confermato, secondo quanto riferisce Adnkronos, che le lettere sono state scritte da De Gennaro. Una volta conclusi gli accertamenti, gli originali saranno restituiti ai familiari, che potranno decidere se autorizzarne la pubblicazione. Sono quattro le lettere recuperate nella tenuta dell’ex prefetto: una destinata alla moglie e ai figli, una al custode della proprietà in cui si è tolto la vita, una al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e un’ultima indirizzata all’opinione pubblica.

È proprio in quest’ultimo scritto, il cui contenuto è stato anticipato oggi dal Corriere della Sera, che De Gennaro ripercorre la sua carriera e respinge le accuse di depistaggio mosse dalla Procura di Caltanissetta. «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scrive l’ex capo della Polizia. Ben più duri sarebbero invece i toni della lettera indirizzata a De Luca, il magistrato che conduceva l’inchiesta sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Le indagini delle tre procure

A occuparsi delle lettere non saranno soltanto i magistrati di Grosseto, che indagano per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Anche le procure di Caltanissetta e Firenze potranno chiedere di acquisire gli scritti e il materiale informatico sequestrato. La procuratrice di Firenze, Rosa Volpe, ha già aperto un fascicolo per verificare se nei documenti lasciati da De Gennaro ci siano elementi utili alle indagini sulle stragi mafiose del 1993. Per domani, venerdì 27 novembre, è prevista l’autopsia all’ospedale Careggi di Firenze.