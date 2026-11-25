L'ex ministro del Movimento 5 Stelle a Un Giorno da Pecora: «È l'unico privilegio che ho». Nel 2018 si diceva orgoglioso di aver rinunciato a metà dello stipendio. Oggi fa l'assicuratore e ha avviato un'attività nel settore della salute mentale

«Spero di recuperare almeno 350mila euro di stipendio che è stato restituito». A Danilo Toninelli mancano ancora dieci anni alla pensione, ma l’ex ministro del Movimento 5 Stelle spera che l’assegno da ex parlamentare gli permetta di recuperare i soldi a cui aveva rinunciato negli anni trascorsi tra Camera e Senato. «Quindi lei la prende la pensione?», gli chiedono Giorgio Lauro e Nancy Brilli a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. «È l’unico privilegio che ho», risponde Toninelli. Ha già fatto il calcolo di quanto prenderà? «No. Ho talmente tante cose da fare e a cui pensare. E poi mi fa tristezza solo l’idea». «Deve abituarsi, signor Toninelli. Lei fa parte del passato della politica italiana», lo punzecchiano i conduttori.

Quando Toninelli si diceva orgoglioso delle restituzioni

Otto anni fa Toninelli teneva il conto dei soldi restituiti fino all’ultimo centesimo: 147.056,47 euro. Era il febbraio del 2018, mancavano pochi giorni alle elezioni politiche e il Movimento 5 Stelle era alle prese con la cosiddetta Rimborsopoli, lo scandalo delle mancate restituzioni di parte degli stipendi da parte di alcuni suoi parlamentari. Toninelli rivendicava allora, con orgoglio, di aver rinunciato a metà del proprio stipendio fin dal suo ingresso alla Camera, nel 2013. L’anno successivo, da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del primo governo Conte, anche il suo nome sarebbe comparso tra quelli dei grillini in ritardo con le restituzioni.

Dagli stipendi restituiti alla pensione

La rinuncia a una parte dello stipendio, insieme al taglio dei vitalizi e al limite dei due mandati, era uno dei tratti distintivi del Movimento di Beppe Grillo. Con i soldi restituiti dai parlamentari grillini veniva alimentato, tra le altre cose, il fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese. Toninelli ha trascorso quasi dieci anni in Parlamento: cinque alla Camera, dal 2013 al 2018, e altri quattro al Senato, fino al 2022. In quel periodo, stando alla cifra fornita oggi dall’ex ministro, avrebbe restituito almeno 350mila euro. Ora spera di recuperarli con la pensione.

La nuova vita di Toninelli, tra assicurazioni e salute mentale

Fuori dal Parlamento dal 2022 per la regola dei due mandati, Toninelli è tornato al lavoro che faceva prima di entrare in politica: l’assicuratore. Nel 2023 ha aperto una società di consulenza con la moglie e nel 2025 si è lanciato nel settore della salute mentale, fondando la piattaforma Basta Pensieri insieme a una psicologa e al suo ex social media manager. Continua a parlare di politica sui social, non ha mai nascosto la sua distanza dal Movimento di Giuseppe Conte ed è rimasto vicino a Beppe Grillo. Dal marzo 2026 non siede più nemmeno nel Collegio dei probiviri del M5s.