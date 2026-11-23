In positivo nell'ultima settimana anche la lista Il centro-Azione di Carlo Calenda e i Verdi. Il pareggio tra il partito di Salvini e quello dell'ex generale

Nell’ultima rilevazione di SWG per il TgLa7 il centrosinistra resta in testa con il 45,0%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Il centrodestra scende invece al 43,4%, con un calo dello 0,2%. Nel campo progressista salgono il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,3% e arriva al 12,8%, e Verdi-Sinistra, al 6,3% (+0,1%). Crescono anche gli altri partiti del centrosinistra, all’1,9% (+0,1%). Resta fermo +Europa all’1,3%, mentre il Partito democratico cala al 20,5% e Italia Viva-Centro Riformista scende al 2,2%, entrambi con un -0,2%.

Il peso di Futuro Nazionale e del Centro-Azione

Nel centrodestra perdono Fratelli d’Italia, al 28,4% (-0,2%), Forza Italia, al 7,0%, e Sindaci d’Italia-SCN, all’1,0%, entrambi con un -0,1%. Stabile Noi Moderati all’1,1%, mentre la Lega di Matteo Salvini recupera lo 0,2% e sale al 5,9%, tornando pari a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che a sua volta cresce dello 0,1% e resta al 5,9%. Il partito dell’ex generale, che nel sondaggio è indicato separatamente dalle coalizioni, resta decisivo per la vittoria del centrodestra: sommato al 43,4% della coalizione porterebbe il totale al 49,3%. Allo stesso modo, i voti di Il Centro-Azione di Carlo Calenda, al 3,3% (+0,2%), sarebbero preziosi per il centrosinistra, che con questa componente salirebbe al 48,3%. Le altre liste si fermano al 2,4% (-0,2%).