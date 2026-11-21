Circa 7mila le proposte di modifica alla legge di Bilancio. Tra queste agevolazioni per i maestri di sci e fondi per i luoghi di Pinocchio

C’è chi vuole destinare quasi due milioni di euro agli spazzolini elettrici, chi propone incentivi per la birra alla spina e chi punta ad abolire la cosiddetta «porno-tax». Sono alcune delle proposte più insolite tra i circa 7mila emendamenti alla legge di Bilancio presentati dai gruppi parlamentari in commissione Bilancio. La senatrice della Lega Elena Murelli, per esempio, chiede di stanziare 1,8 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per rimborsare fino a 50 euro alle famiglie con Isee non superiore a 10.140 euro che acquistano uno spazzolino elettrico. Forza Italia, con Raffaele Nevi, propone invece un credito d’imposta per bar e ristoranti dotati di impianti di spillatura della birra, finanziato con un massimo di 5 milioni di euro nel 2027. L’agevolazione sarebbe di 5 euro per ogni ettolitro acquistato in fusto, fino a 500 euro per punto vendita. Giulia Pastorella di Azione punta invece a cancellare l’imposta aggiuntiva del 25% sui redditi derivanti dalla pornografia, introdotta nel 2005, con un costo stimato di 11,1 milioni di euro annui dal 2027.

Preservativi gratis a scuola

Tra le modifiche proposte ce ne sono anche alcune dedicate alla salute e alla prevenzione. Riccardo Magi di +Europa chiede di distribuire gratuitamente preservativi nelle scuole superiori statali che aderiranno alla sperimentazione, attraverso punti di distribuzione riservati. La proposta prevede uno stanziamento complessivo di un milione di euro per il 2027, di cui 650mila destinati agli istituti scolastici e 350mila ai test rapidi e gratuiti per l’Hiv nei locali notturni, ai festival e nei luoghi frequentati dai giovani. I ragazzi dai 14 anni potrebbero effettuare i test e gli eventuali accertamenti di conferma senza il consenso dei genitori. Nel pacchetto degli emendamenti figurano inoltre una moratoria sui mutui per il settore vinicolo e una franchigia fiscale fino a 15mila euro per i maestri di sci.

I fondi per Padre Pio e Pinocchio

Non mancano infine le proposte legate al territorio e al turismo. Il deputato di Forza Italia Francesco Rubano chiede finanziamenti per migliorare l’accoglienza dei pellegrini a Pietrelcina, città natale di Padre Pio, mentre Marco Furfaro del Pd propone un programma di valorizzazione dei luoghi legati a Pinocchio, il celebre personaggio di Carlo Collodi. Tra le altre idee compare anche una multa da 100 a 300 euro per chi non raccoglie gli escrementi degli animali lasciati in strada.

Cosa succede ora

Difficilmente, però, tutte queste proposte arriveranno al voto. Lunedì è previsto il primo esame di ammissibilità, che potrebbe già ridurne sensibilmente il numero. Successivamente ogni gruppo parlamentare dovrà selezionare gli emendamenti considerati prioritari, mentre sulle modifiche più rilevanti peseranno anche le decisioni dei leader della maggioranza.