(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2026 Manifesto su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev L'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Nella nuova puntata il corteo per lo sciopero generale a Roma, il vertice Apec in Cina con l'incontro dei tre leader, la presentazione del libro "Eravamo comunisti" di D'Alema e molto altro ancora con gli immancabili intermezzi musicali con i balletti di Alexander Jakhnagiev. Il suo programma, attraverso un accurato lavoro di montaggio video ritmato, trasforma le camminate solenni, i gesti enfatici dei comizi, i tic e i movimenti ripetitivi dei leader politici in veri e propri balletti sincronizzati a tempo di musica. Questo peculiare espediente stilistico racchiude un duplice significato editoriale e artistico come la "smitizzazione" del potere, Isolare e ripetere a tempo di musica i movimenti rigidi o pomposi delle figure istituzionali serve a privarle della loro aura di sacralità e intoccabilità. Trasformando il leader di turno in un "ballerino" involontario, la satira ne evidenzia il lato umano, buffo e fallibile con il fine di evidenziare la messinscena politica. Jakhnagiev, che ha un background da pittore e scultore, utilizza il "dietro le quinte" dei palazzi della politica non per fare un telegiornale classico, bensì per svelare la natura intrinsecamente teatrale della comunicazione moderna. Il ballo diventa così una metafora visiva e la politica contemporanea viene mostrata come una recita coreografata, un palcoscenico in cui le posture contano spesso più dei contenuti. Alexander Jakhnagiev offre con le sue danze una chiave di lettura pop e artistica per mostrare i paradossi e le contraddizioni del potere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev