È record di emendamenti presentati al disegno di legge di Bilancio: 6.600. Ecco le principali proposte di modifica al testo, che dev’essere approvato da Camera e Senato entro il 31 dicembre

Condoni edilizi, stop alle demolizioni, rottamazione delle cartelle esattoriali, pensioni e fondi aggiuntivi per la sanità. Sono circa 6.600 gli emendamenti presentati per modificare la manovra, un record rispetto agli anni precedenti. Le proposte spaziano dal Superbonus alla tassazione delle banche, fino agli interventi sulla scuola e al sostegno alle imprese. Ecco le principali misure che potrebbero cambiare.

Condoni edilizi e stop alle demolizioni

Arriva la «regolarizzazione postuma» nei casi di interventi eseguiti «in assenza di deposito del progetto o di autorizzazione sismica». Un emendamento di FdI prevede la possibilità di «sospendere» sanzioni e processi nelle zone terremotate. Sono diverse le proposte relative alla sanatoria edilizia: dalla riapertura dei termini del 2003 a un condono per opere minori ultimate entro il 30 settembre 2025. Chiesto anche lo stop alle demolizioni in Campania per 24 mesi. Anche Forza Italia preme per una regolarizzazione straordinaria degli abusi edilizi di minore entità fino al 31 dicembre 2025 e per una sanzione fissa di mille euro per le piccole difformità.

Pensioni, le novità sul tavolo

Sul fronte della rivalutazione degli assegni, si valuta di estendere quella piena alle pensioni fino a 3mila euro, rispetto all’attuale soglia di 2.447 euro. È una priorità di FdI, Forza Italia e Noi Moderati. Oltre tale limite scatterebbero i tagli. Resta aperta la partita degli 850 milioni del Fondo per la flessibilità in uscita, che la Lega vorrebbe destinare alla pensione anticipata a 64 anni.

Arriva la pensione dedicata per le forze armate. Per la quota contributiva si applica il coefficiente di trasformazione di un’età superiore a quella reale, come se il dipendente avesse fino a 4 anni in più.

Rottamazione e pace fiscale

La Lega punta a riaprire la rottamazione quater e ad ampliare la quinquies, consentendo la rateizzazione anche ai contribuenti decaduti dai precedenti piani. Tra le proposte, anche una chiusura agevolata delle controversie fiscali ancora pendenti.

Banche e Tobin Tax

La Lega propone di aumentare di altri tre punti l’Ires a carico delle banche, incrementando il contributo richiesto al settore finanziario, che dovrebbe raggiungere 5,8 miliardi nel 2027. In direzione opposta si muove invece l’ipotesi di rivedere il raddoppio della Tobin tax sulle transazioni finanziarie.

Superbonus, cambia lo spalma-crediti

Possibile modifica anche per la norma della manovra che prevede di distribuire in dieci anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus compensabili dal 2027. Forza Italia propone di ridurre il periodo a cinque anni per micro, piccole e medie imprese con crediti fino a 500mila euro.

Sanità e card anziani

Si cercano ulteriori risorse per il Fondo sanitario nazionale, con l’ipotesi di aggiungere 500 milioni ai 2,36 miliardi annui già stanziati. Anaao Assomed, il sindacato dei medici, chiede invece di destinare al Servizio sanitario nazionale altri 1,9 miliardi, utilizzando risorse previste dalla manovra per altre voci di spesa. Forza Italia difende la card per gli anziani, ma apre a una revisione delle soglie di reddito per accedervi.

Web tax e fondi all’editoria

Forza Italia propone di destinare al Fondo per il pluralismo una parte del maggior gettito derivante dalla web tax, fino a un massimo di 80 milioni di euro all’anno. Un altro emendamento punta a garantire la continuità del sostegno pubblico alle imprese editrici e alle radio private.

Scuola, possibile rinvio dei tagli

Il governo ha fatto marcia indietro sulla riduzione di quasi 7mila posti negli organici scolastici. Resta da chiarire se il taglio sarà definitivamente cancellato oppure soltanto rinviato al 2029.

Strade sicure, più militari

La Lega chiede di aumentare di 3.200 unità il contingente di militari impiegato nell’operazione Strade Sicure, fino al 31 dicembre 2027, portandolo a 10mila soldati.

Un fondo per le culle per la vita

Fratelli d’Italia propone l’istituzione di un fondo da un milione di euro all’anno per finanziare punti di accoglienza destinati a prevenire l’abbandono dei neonati. Le strutture sarebbero dotate di sistemi di allarme collegati ai servizi sanitari.

Exit tax, possibili modifiche

Potrebbe cambiare anche l’imposta del 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Tra le ipotesi c’è l’innalzamento della soglia reddituale da 800mila euro a 4-5 milioni, con l’esclusione delle startup e delle piccole e medie imprese innovative.

Flex tax per i giovani

Fratelli d’Italia propone di estendere ai neoassunti la flat tax dell’1% sugli aumenti salariali dei giovani dipendenti.

Iperammortamento fino al 2029

Infine, si lavora alla proroga di un anno dell’iperammortamento per le imprese, attualmente previsto fino al 2028. L’agevolazione fiscale potrebbe quindi essere estesa anche al 2029.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | I banchi del governo durante le dichiarazioni sul voto finale delle Legge di Bilancio 2026, Camera dei Deputati, Roma 30 dicembre 2025