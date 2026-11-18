Nei circa 800 emendamenti di Forza Italia anche cinque milioni per i musei del tessile, fondi per i Bronzi di Riace e incentivi per le biciclette

Uno sconto fiscale del 100% per chi fa donazioni al Museo nazionale dell’Automobile intitolato a Giovanni Agnelli e 12 milioni di euro per promuovere le passeggiate. Tra gli oltre 6.600 emendamenti alla manovra depositati ieri in commissione Bilancio alla Camera, di cui circa duemila della maggioranza e 800 di Forza Italia, spuntano i primi desiderata dei parlamentari forzisti, dagli incentivi per le biciclette aziendali ai finanziamenti per celebrare la Magna Grecia e i Bronzi di Riace, accanto agli interventi fiscali e alle misure per le imprese. Tutte proposte, s’intende, che dovranno superare il vaglio parlamentare, prima di poter approdare nella legge di Bilancio.

Una detrazione del 100% per chi finanzia il museo intitolato ad Agnelli

Tra gli emendamenti visionati da Open ce ne sono di curiosi, come quello firmato dal deputato Roberto Pella, che propone un’agevolazione fiscale riservata alle donazioni all’Associazione «Museo nazionale dell’automobile Avv. Giovanni Agnelli», a Torino. A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, enti e privati che versano denaro all’associazione per le sue attività istituzionali potrebbero beneficiare di «una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari all’importo delle erogazioni stesse, nel limite del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta».

In sostanza, il Fisco riconoscerebbe uno sconto pari al 100% della somma donata, purché non superiore al 30% dell’imposta lorda del contribuente. Chi deve pagare 10mila euro di imposte, per esempio, potrebbe recuperare attraverso la detrazione fino a 3mila euro di donazioni. Versamenti rigorosamente tracciabili e agevolazione non cumulabile con altri benefici fiscali previsti per le donazioni. L’emendamento stima un costo, sotto forma di minori entrate, di 4,43 milioni di euro nel 2028 e di 2,53 milioni annui dal 2029. La particolarità è che la disposizione individua una sola associazione, destinataria delle donazioni fiscalmente agevolate.

Dodici milioni per incentivare le passeggiate

Sempre Pella firma un emendamento che istituisce il Piano nazionale «Cammini del Benessere». La proposta prevede uno stanziamento di quattro milioni di euro all’anno dal 2027 al 2029, per un totale di 12 milioni, destinati alla società Sport e Salute, che dovrebbe attuare il programma in collaborazione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

L’obiettivo dichiarato è «promuovere il camminare e l’attività motoria quali strumenti per uno stile di vita sano e attivo, per la prevenzione e per l’inclusione sociale». I soldi servirebbero a sostenere «l’attivazione e lo sviluppo di gruppi di cammino nei comuni», «la verifica e l’accessibilità di percorsi di prossimità e di tratti di cammini», valorizzare i territori e organizzare iniziative nazionali per promuovere le passeggiate. Insomma, finanziamenti pubblici per organizzare attività e rendere più fruibili i percorsi, anche attraverso bandi rivolti ai Comuni.

Musei del tessile, Bronzi di Riace e biciclette aziendali

E poi cinque milioni di euro per il 2027 destinati alla realizzazione del «Sistema Museale Nazionale del Tessile Italiano d’Eccellenza», nei poli museali di Biella e Como; due milioni all’anno nel 2027 e nel 2028 da assegnare direttamente al Comune di Reggio Calabria, per valorizzare «il patrimonio archeologico, i Bronzi di Riace e le millenarie tradizioni del territorio», secondo la proposta firmata da Roscioli. E poi spazio anche per gli sport su ruota, con un fondo (sempre a prima firma Pella) da due milioni in due anni per incentivare l’utilizzo di biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, messe a disposizione dei dipendenti. Altri 500mila euro all’anno per il 2027 e il 2028, con un emendamento firmato da Arruzzolo, andrebbero invece agli organizzatori di competizioni ciclistiche professionistiche su strada, inserite nel calendario internazionale dell’Uci.

Dall’edilizia agli errori giudiziari, le altre proposte dei forzisti

Dopo i condoni, sempre sul tema abitativo, nel pacchetto di proposte anche due emendamenti che puntano ad agevolare l’adattamento delle case alle esigenze degli anziani e delle persone con disabilità grave. Il primo introduce una tolleranza edilizia del 5% per alcuni parametri degli immobili interessati dagli interventi; il secondo prevede un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute dalle persone ultraottantenni e del 75% per gli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità grave, con un limite complessivo di dieci milioni di euro all’anno dal 2027 al 2029. Un’altra proposta chiede invece di aumentare da 18,5 a 28,5 milioni annui, a partire dal 2027, il fondo destinato al sostegno psicologico degli studenti, per l’attivazione di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle scuole.

C’è spazio infine anche per l’istituzione di un «Fondo per le vittime di errori giudiziari», con una dotazione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La misura riconoscerebbe un assegno temporaneo, fino a dodici mensilità e pari al doppio dell’assegno sociale, a chi abbia trascorso più di tre anni in carcere sulla base di una condanna definitiva poi revocata, ottenendo quindi il proscioglimento in sede di revisione.

In foto: Roberto Pella, deputato di Forza Italia