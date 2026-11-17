Stop di 24 ore per lavoratori pubblici e privati contro le politiche economiche del governo e contro la manovra per il 2027. La Cgil chiede salari più alti, pensioni rivalutate e meno spese militari. Treni fermi dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato. Manifestazioni in tutta Italia

La Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore per venerdì 20 novembre. Coinvolgerà i lavoratori pubblici e privati di numerosi settori: scuola, sanità, ma anche trasporti e pubblica amministrazione. I servizi indispensabili saranno in ogni caso garantiti. Previste anche circa 100 manifestazioni in diverse città d’Italia. La principale si terrà a Roma, dove a chiudere il corteo sarà il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini.

Le ragioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil

Si manifesta contro le politiche economiche e sociali del governo e contro la manovra per il 2027, che secondo il sindacato non dà risposte su salari, pensioni e servizi pubblici. In cima alle rivendicazioni c’è il potere d’acquisto, eroso dall’inflazione. La Cgil chiede il rinnovo dei contratti, la piena rivalutazione delle pensioni e un fisco più progressivo, che restituisca a lavoratori e pensionati quanto hanno perso con il fiscal drag, ovvero le tasse in più pagate per effetto dell’inflazione. Chi aderisce allo sciopero chiede inoltre meno soldi per la difesa e più per sanità, scuola e welfare. Reclama poi politiche industriali per difendere i posti di lavoro e combattere la precarietà, lo stop all’aumento dell’età pensionabile e un accesso più facile allo studio e alla casa per i giovani.

Le conseguenze sul normale svolgimento dell’attività scolastica

Nelle scuole di ogni ordine e grado il normale svolgimento delle lezioni non sarà garantito. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che per l’intera giornata di venerdì 20 è stata proclamata un’astensione dal lavoro per docenti, educatori e personale ATA. Oltre alla Flc Cgil hanno aderito Usb Pubblico Impiego, Gilda Unams, Cobas, Unicobas e altre sigle di base. A seconda delle adesioni, le lezioni potrebbero subire variazioni di orario o essere sospese, e alcuni servizi potrebbero non essere garantiti. Le famiglie dovranno quindi controllare le comunicazioni dei singoli istituti.

Le ricadute sul trasporto ferroviario

Possibili disagi anche per chi viaggia. Lo sciopero proclamato da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie comincerà alle 21 di venerdì 20 e andrà avanti fino alle 20 di sabato 21. Coinvolgerà il personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, e riguarderà anche i treni merci. Chi deve viaggiare sulla lunga percorrenza può controllare sul sito di Trenitalia l’elenco dei Frecciarossa e degli Intercity garantiti. Per i pendolari dei regionali le corse sono assicurate nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Il trasporto pubblico locale: le fasce garantite nelle diverse città

In città bus, tram e metro rischiano di fermarsi per tutta la giornata di venerdì, anche se con orari diversi a seconda delle città. Non tutte le aziende però aderiscono: a Milano Atm non sciopera, così come Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. A Roma i mezzi viaggeranno regolarmente fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20, mentre nel resto della giornata potranno fermarsi. A Torino il servizio è garantito fino alle 9 e tra le 12 e le 15, a Genova fino alle 9 e tra le 17.30 e le 20.30. A Bologna i mezzi circoleranno fino alle 8.30 e tra le 16.30 e le 19.30, a Firenze fino alle 8.15 e tra le 12.30 e le 14.30, a Palermo fino alle 8.30 e tra le 17.30 e le 20.30.

Le manifestazioni previste in tutta Italia

Manifestazioni in numerose città d’Italia. La principale è a Roma, con concentramento alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II e comizio finale di Maurizio Landini. Gli altri leader della Cgil saranno nelle principali città: Maria Grazia Gabrielli a Milano, Michele De Palma a Bologna, Serena Sorrentino a Palermo. Cortei sono previsti anche a Torino, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Genova e in diversi capoluoghi veneti. Lungo i percorsi la viabilità potrà subire modifiche temporanee.

Sciopereranno anche i Cobas

Venerdì 20 non sciopererà solo la Cgil. Anche la Confederazione Cobas, insieme a Clap e Sial, ha proclamato uno sciopero generale di un’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati, trasporti esclusi. Nella stessa data cade anche la Giornata internazionale di mobilitazione degli studenti. Il tema al centro delle rivendicazioni è ancora una volta il carovita: i Cobas chiedono di recuperare il potere d’acquisto di salari e pensioni e di reintrodurre meccanismi che adeguino automaticamente le retribuzioni all’inflazione reale. Chiedono inoltre un salario minimo fissato per legge e una riduzione dell’orario di lavoro per tutti. Nel mirino c’è anche l’accordo tra i sindacati confederali e Confindustria, che secondo i Cobas toglierebbe ulteriori diritti e spazi di rappresentanza ai sindacati di base.