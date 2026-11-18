Nella pubblicità di McDonald's l'attore rimane bloccato all'interno della catena e prepara il menù limitato che verrà lanciato come omaggio al film. La reazione dei fan

Basta un attore e uno dei film più famosi al mondo per riportare in scena la magia del Natale e trasformare un semplice spot in un tuffo nel passato. Indossando di nuovo i panni di Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin prende parte alla campagna promozionale con cui McDonald’s lancia il menù a edizione limitata ispirata al film, l’Home Alone Meal, che arriverà negli Stati Uniti a partire dal primo dicembre.

Come Culkin torna a essere Kevin

Culkin torna davanti alla telecamera come un Kevin adulto, che però non sembra perdere un vizio. Se nel film il bambino rimane a casa da solo mentre la famiglia parte per le vacanze, ora rimane bloccato in un McDonald’s dopo l’orario di chiusura e nel mezzo di una tempesta di neve. Ma quella solitudine non sembra scoraggiarlo e anzi approfitta dell’assenza dei clienti per trasformare la situazione in una serata di divertimento. Così indossa la divisa dei dipendenti McDonald’s, con tanto di nome sulla targhetta, si dirige verso la cucina e inizia a preparare i menù della catena. Lo spot diventa una sequenza comica che richiama l’atmosfera del film, in cui l’attore frigge le patatine, mette biscotti su un McFlurry, mangia un panino e scarta un piccolo regalo. Il tutto mentre balla su Run Rudolph Run di Chuck Berry.

Perché l’attore è nella pubblicità della catena

Lo spot di McDonald’s nasce con l’obiettivo di lanciare un menù a edizione limitata dedicato a Mamma ho perso l’aereo. Ma non è tutto. Proprio come mostra il Kevin adulto, l’iniziativa permetterà ai clienti di avere anche un piccolo gadget: calzini da collezione con i personaggi della catena, ma reinterpretati attraverso il film. Il lancio dell’edizione limitata prevede anche un evento gratuito a Los Angeles il 4 e il 5 dicembre, la Home Alone Challenge, in cui si potrà assaggiare il menù, ricevere oggetti da collezione e partecipare ad attività dedicate.

Qual è lo scopo di McDonald’s

Far tornare Culkin nei panni di Kevin ha un intento di marketing specifico. Mamma ho perso l’aereo è uno dei film natalizi più visti a livello internazionale e il bambino che resta a casa da solo, rendendo l’assenza dei genitori un’occasione per fare ciò che vuole, è diventato nel tempo un personaggio amato dalle famiglie. Con lo spot McDonald’s punta sul fattore nostalgia per lanciare un menù limitato, con la possibilità che i clienti siano attratti più dall’attaccamento emotivo che provano per il film che dal panino in sé. L’intento sembra essere stato raggiunto.

Come è stato accolto lo spot con Culkin

Sui social gli utenti hanno accolto con positività l’iniziativa, acclamando la «pubblicità fantastica! Qualcuno merita un grande Mcbonus» e adorando «questa edizione festiva». Nella speranza di leggere tra le righe, qualcuno prova a ipotizzare che lo spot sia «indizio che un nuovo film è in arrivo», mentre per altri la pubblicità è «la prova che abbiamo bisogno di un nuovo film di Home Alone con Kevin adulto».