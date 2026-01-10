Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Daniel Stern, il ladro di «Mamma, ho perso l’aereo», è stato multato per aver adescato una escort

10 Gennaio 2026 - 14:06 Alba Romano
embed
daniel stern
daniel stern
L'episodio risalirebbe allo scorso 10 dicembre

Daniel Stern, star del film «Mamma ho perso l’aereo», quando nei panni del cattivo Marv Merchants sfidava un giovanissimo Macaulay Culkin, è stato fermato e poi multato con l’accusa di aver adescato una escort in un hotel. Ne parlano alcuni media americani tra cui TMZ. L’episodio, avvenuto in California, risale al 10 dicembre scorso ma è stato reso noto solo ora. Adescare una prostituta in quello stato è un reato minore e i trasgressori possono rischiare fino a sei mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari in caso di condanna. 

La misteriosa «emergenza medica» a ottobre

Non sarebbe un periodo roseo per Stern. Secondo quanto riporta TMZ, lo scorso 7 ottobre il 68enne è finito in ospedale, per una misteriosa «emergenza medica». Per ora la notizia della multa non è stata commentata dal diretto interessato, legato attualmente alla collega Laure Mattos, con cui ha avuto tre figli, oramai adulti.

