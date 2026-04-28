«McDonald’s aperto, i panettieri no»: il paradosso del 1° maggio che divide la Francia

Una giornata festiva speciale che divide politica, imprese e sindacati tra norme incerte e nuove deroghe per il 2026

«Sapevate che i panettieri e i fiorai non hanno il diritto di aprire il loro negozio il Primo maggio?». La domanda è stata posta dall’ex primo ministro francese Gabriel Attal in un video pubblicato sul suo account X. L’ex primo ministro ha riportato al centro dell’attenzione un tema che ogni anno genera tensione in Francia, infatti, i panettieri e i fiorai non possono far lavorare i loro dipendenti nel giorno della festa dei lavoratori. Questo ha portato molti a prendere delle multe negli anni per essere rimasti aperti. Nel dibattito politico è intervenuto lo stesso Attal, che ha rilanciato la questione sui social sottolineando quella che definisce una contraddizione del sistema. «In Francia, il Primo maggio, un McDonald’s può aprire ma non una panetteria», sostenendo così la necessità di una riforma per permettere a panettieri e fiorai di lavorare.

En France, le 1er mai, un McDonald’s peut ouvrir mais pas une boulangerie artisanale.



Pour mettre fin à cette situation absurde et injuste, je défends avec les députés de mon groupe une proposition de loi pour que nos boulangers et nos fleuristes puissent ouvrir.



Pour qu’ils… pic.twitter.com/9KbXqxbidf — Gabriel Attal (@GabrielAttal) April 6, 2026

Cosa prevede la legge sul lavoro il Primo maggio

Il Codice del lavoro francese stabilisce che il Primo maggio è l’unico giorno festivo dell’anno che è legalmente non lavorativo e pagato. Infatti i lavoratori stanno a casa, ma non perdono la paga per quel giorno. La legge prevede però alcune eccezioni per i settori che non possono interrompere la loro attività o forniscono beni e servizi essenziali, come ospedali, trasporti pubblici, forze dell’ordine o strutture alberghiere. In questi casi il lavoro è consentito per garantire la continuità dei servizi essenziali. Per tutte le altre attività, il principio generale resta il divieto di far lavorare i dipendenti, anche se nella pratica esistono interpretazioni diverse. A questo si aggiunge una forte divisione sia politica sia sociale. Da un lato i panettieri e i fiorai vorrebbero poter lavorare per non perdere una possibile fonte di guadagno. Dall’altro i sindacati si oppongono a qualsiasi estensione delle deroghe, sostenendo che il Primo maggio debba restare una giornata non lavorativa per tutti per non indebolire questa tutela.

Perché panetterie e fiorai sono al centro del dibattito

Il caso delle panetterie e dei fiorai è diventato centrale perché si tratta di attività molto legate alla vita quotidiana e alle tradizioni del Primo maggio. Le prime vendono beni di consumo immediato come il pane o dolci, mentre le seconde rispondono a una domanda legata al mughetto, simbolo della festa dei lavoratori in Francia. Nonostante questo ruolo evidente, la loro situazione giuridica non è mai stata chiarita in modo definitivo. Solo nel 2025 diversi panettieri sono stati multati per aver fatto lavorare i dipendenti il Primo maggio. La stessa situazione può essere interpretata in modo diverso a seconda dei controlli e delle autorità. Per esempio, se un panettiere produce pane destinato a un ospedale, quel lavoro viene considerato automaticamente un’attività di prima necessità oppure no? In generale, il Codice del lavoro consente agli esercizi di restare aperti solo se a lavorare è esclusivamente il titolare. Questo però rende di fatto molto difficile, se non quasi impossibile, garantire la normale operatività dell’attività.

La situazione nel 2026 e le condizioni per lavorare

Per evitare nuove tensioni e sanzioni come negli anni precedenti, il governo ha introdotto una misura temporanea per il primo maggio 2026. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato una tolleranza eccezionale rivolta esclusivamente alle panetterie-pasticcerie artigianali e alle fiorerie artigianali indipendenti. La misura non modifica la legge, ma invita le autorità a non procedere con sanzioni nei controlli del Primo maggio 2026 per queste categorie. L’apertura è però strettamente condizionata. Le attività possono far lavorare i dipendenti solo se vengono rispettate due condizioni cumulative: il lavoratore deve aver dato un consenso libero, volontario e scritto, e le ore lavorate devono essere pagate con una retribuzione pari al doppio dello stipendio. Se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata, il lavoro resta illegale e può essere sanzionato. Inoltre, il governo ha chiarito che questa tolleranza riguarda esclusivamente le attività artigianali indipendenti, escludendo le grandi catene e le strutture industriali.

Cosa aspettarsi per il 2027

La situazione è considerata transitoria e ancora fonte di incertezza. Per questo motivo, il governo ha già annunciato l’intenzione di intervenire con un progetto di legge per il 2027. L’obiettivo è quello di definire in modo chiaro e definitivo quali attività possano lavorare il primo maggio, a quali condizioni, riducendo così le ambiguità interpretative. La volontà politica è quella di stabilizzare il sistema, evitando che ogni anno si ripresentino polemiche e incertezze, pur mantenendo il carattere simbolico della festa dei lavoratori. Il dibattito però resta aperto e tutt’altro che concluso. Da un lato ci sono le esigenze economiche degli artigiani, dall’altro la posizione dei sindacati, contrari a qualsiasi normalizzazione del lavoro in una giornata considerata fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori.