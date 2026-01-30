Addio all’attrice Catherine O’Hara: la madre di Kevin in «Mamma ho perso l’aereo» è scomparsa a 71 anni

Tra gli altri ruoli iconici quelli in "Beetlejuice" di Tim Burton e nella serie tv "Schitt's Creek"

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese entrata nel cuore del pubblico soprattutto come la madre del piccolo protagonista in Mamma ho perso l’aereo, interpretato da Macaulay Culkin, e come la geniale Moira Rose nella pluripremiata serie comedy Schitt’s Creek di Netflix, che le ha valso, tra gli altri riconoscimenti, due Emmy e un Golden Globe.. La notizia è stata confermata dall’agenzia di talenti CAA dopo che era stata anticipata da TMZ. Al momento della scomparsa, l’attrice stava vivendo un nuovo successo con la serie satirica su Hollywood The Studio di Apple TV, per la quale aveva ricevuto una candidatura agli Emmy.

Chi è Catherine O’Hara, carriera e successi

Nata a Toronto nel 1954, Catherine O’Hara iniziò la sua carriera nel 1974 sul palco del teatro comico The Second City, lanciandosi successivamente sul grande schermo. La notorietà arrivò negli anni Ottanta con il ruolo di Delia Deetz in Beetlejuice di Tim Burton, accanto a Winona Ryder, ruolo che contribuì a consacrarla come una delle voci più originali della commedia americana. Con il suo talento unico, tra ironia e eccentricità, Catherine O’Hara ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema e nella televisione, diventando un’icona amata da più generazioni di spettatori.