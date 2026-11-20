Tajani rassicura sulla tenuta del governo, ma Salvini si dice sorpreso. La Russa: «Nessuna ripercussione sull'esecutivo, però il clima va verificato». In serata la contromossa di Fratelli d'Italia per arginare i forzisti

Resta alta la tensione nella maggioranza sul capitolo e-book del decreto scuola, con la partita che oggi, venerdì 20 novembre, si è spostata dal Senato alla commissione Cultura della Camera.

Da una parte Forza Italia ha confermato la propria linea depositando un emendamento soppressivo per cancellare la norma approvata ieri a Palazzo Madama con il voto contrario degli azzurri. Dall’altra Fratelli d’Italia prova a mediare attraverso una proposta firmata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, concordata con l’intero partito, che introduce un filtro preliminare per i più piccoli: l’adozione dei libri digitali alle elementari e alle medie verrebbe infatti subordinata al parere di una commissione tecnico-scientifica paritetica chiamata a valutarne l’impatto cognitivo, relazionale e pedagogico. «Per i ragazzi più giovani infatti abbiamo ritenuto opportuno valutare meglio l’uso del digitale e arrivare all’adozione dell’e-book con qualche precauzione preliminare che li metta al riparo dalla vulnerabilità del sistema», ha spiegato Rampelli.

Tajani: «Vedrete che si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera»

Sul fronte politico, i leader del centrodestra provano a gettare acqua sul fuoco, pur lasciando emergere sensibilità diverse. Da Fiuggi, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani rassicura sulla tenuta della coalizione e difende la scelta del suo partito a tutela del settore editoriale: «Vedrete che si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera, non c’è alcuna divisione nel centrodestra, a sinistra stiano tranquilli e sereni», precisando che la norma «recava danno all’editoria che aveva lanciato un grido di dolore e perciò non abbiamo votato quell’emendamento, che non era fondamentale nel contesto del decreto scuola».

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Salvini: «Stupito dal voto di FI». La Russa: «Verificare il clima nel governo»

Di segno opposto la reazione dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, che non nasconde il disappunto per la mossa degli alleati: «Sì sono sorpreso, ne abbiamo preso atto, il decreto è passato perché è utile perché investe sulla scuola». Il leader della Lega difende la libertà di scelta per le famiglie: «Se si lascia la scelta a famiglie di comprare i libri vecchia maniera o avere la possibilità di scaricarlo con e-book per poter risparmiare qualche euro non vedo che problemi comporti e mi ha stupito il comportamento di FI. Non penso che nessun grande editore fallisca per questo».

A fare il punto sugli equilibri interni è infine il presidente del Senato Ignazio La Russa, che esclude crisi ma invita a monitorare i rapporti tra gli alleati: la spaccatura «ripercussioni sul Governo non ne avrà. Dipenderà dai prossimi appuntamenti capire se ha ripercussioni sul clima del Governo. Il Governo non può cadere, però il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni».