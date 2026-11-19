Passa al Senato l'emendamento al decreto sulla Scuola, che prevede il costo dimezzato per i libri scolastici nella versione digitale. Un aiuto per le famiglie secondo Fratelli d'Italia, un'azione di demagogia per Forza Italia in linea con i dubbi dei grandi editori

C’è chi come Matteo Renzi esulta perché con il voto sugli ebook per i libri scolastici «la legislatura è finita». E chi come Carlo Calenda non vuol sentirsi dire di fare «da stampella» al centrodestra per aver votato a favore dell’emendamento della maggioranza, a differenza di Forza Italia, da sempre contraria a dimezzare i prezzi dei libri con la versione elettronica, in linea con il disaccordo di grandi editori come Mondadori. Sta di fatto che la maggioranza ne è uscita spaccata dagli ultimi due voti sugli ormai famigerati ebook scolastici. La proposta, presentata da FdI a firma Bucalo-Fallucchi e inserita nel decreto scuola, impone agli editori di fornire una versione elettronica dei testi scolastici e universitari al 50% del prezzo dell’edizione cartacea. L’Aula del Senato l’ha approvata con 84 sì e 76 no, con Forza Italia contraria e Azione a favore.

Perché Forza Italia ha votato contro l’emendamento sui libri digitali

Ad annunciare il voto contrario degli azzurri è stata la capogruppo al Senato Stefania Craxi. Secondo l’ANSA, ha spiegato che «il giudizio di FI è pienamente positivo sul decreto scuola», ma che «su questo emendamento che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto». Nel merito, Craxi ha chiesto di tutelare «la filiera dell’editoria, industria della carta e della grafica», come racconta Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. Per la capogruppo «il risultato più probabile è che le famiglie meno abbienti rinunceranno alla carta» e «il diritto allo studio è una responsabilità pubblica» che non si raggiunge «con scelte che rischiano di danneggiare un’intera filiera». Craxi ha anche sottolineato che la norma obbliga gli editori a pubblicare libri stampabili, con il «rischio» di pirateria, e che «le famiglie non risparmiano nonostante alcune dichiarazione demagogiche che ho sentito». La sua è stata anche una «sfida in positivo»: «siamo pronti ad aumentare i fondi per diritto allo studio anche in questa manovra», in particolare per le famiglie meno abbienti. Sul Corriere precisa inoltre che il voto contrario riguarda il merito dell’emendamento, «non contro la maggioranza che noi sì sosteniamo lealmente».

Renzi e Calenda come l’acqua e l’olio: l’unico punto su cui sono d’accordo

Nell’Aula del Senato il leader di Iv Renzi ha parlato di un voto che vale come una «sfiducia al governo sul tema della scuola». Fino a spingersi in una sorta di sentenza: «Con questo voto finisce la legislatura. Se avete un briciolo di dignità andiamo a votare». Il leader di Azione Calenda, a margine della seduta, ha ribadito di aver annunciato in anticipo il suo sì all’emendamento e ha aggiunto: «Ciò non toglie che il governo è finito». Nei giorni scorsi, ha raccontato, non aveva mai ricevuto tante telefonate di lobbisti, ma «non voto contro gli studenti». All’Ansa ha risposto anche sull’accusa di fare da stampella alla maggioranza: «Non me ne frega niente, mi importa molto più dei libri di testo che di questo giochino». Quanto alle prossime elezioni, Azione «rimarrà al centro dove ci hanno messo gli elettori». Al Corriere, Calenda ha definito la misura «non solo utile ma indispensabile», perché «il costo dei libri è la più alta barriera al diritto allo studio», e ha chiuso con un invito: «Non diamo battaglia sulla pelle degli studenti».

Cos’è successo in commissione Bilancio e il ruolo di Fazzolari

Prima dell’Aula, in commissione Bilancio, Forza Italia aveva già votato contro la misura, e la maggioranza era andata sotto. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, che segue personalmente la vicenda che sta parecchio a cuore ad Arianna Meloni, aveva commentato con i suoi: «A questo punto andiamo in aula con il parere contrario della commissione». E aveva aggiunto: «Se davvero si boccia l’emendamento verrà fuori la verità: diremo agli italiani che FdI voleva dimezzare il costo dei libri di testo per le famiglie, ma il Parlamento ha bocciato questa proposta». Restava aperta anche l’ipotesi della questione di fiducia, su cui contava FI per evitare la plateale spaccatura: avrebbe fatto decadere tutti gli emendamenti, incluso quello che divide la maggioranza. È un’eventualità che FdI ha scongiurato, scrive Logroscino. Dopo il voto, Fazzolari, inviato in Aula a seguire l’esito, si è fermato a lungo a parlare con Craxi.

Cosa chiedono le opposizioni sui libri di testo e le proteste per l’assenza di Valditara

Prima del voto, i capigruppo di opposizione in Senato Francesco Boccia (Pd), Luca Pirondini (M5s), Raffaella Paita (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs) hanno rivolto «un ultimo appello al governo: ritiri l’emendamento Bucalo e approvi le proposte unitarie delle opposizioni». La loro tesi: «La gratuità dei libri è una responsabilità dello Stato», che «non può essere sostituita da una promessa di sconti, tanto meno mentre si riducono le risorse pubbliche destinate agli studenti». In Aula Pirondini e il dem Francesco Verducci hanno contestato l’assenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «Stiamo votando un decreto scuola che ha carattere d’urgenza e il ministro non è in quest’aula. Sospendiamo i lavori finché non arriva». Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che conduceva i lavori tra le tensioni, ha replicato con una battuta: «Vabbè, ora lo costringiamo».

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