5 milioni di sgravi per bar e ristoranti, fino a 500 euro l'anno a locale. Tra gli emendamenti depositati dai parlamentari anche un milione per istituire la Capitale italiana delle città di identità, 450mila euro alla Treccani per valorizzare i dialetti e 141mila euro per costruire un marciapiede, ma nel comune sbagliato

Un bonus fiscale per chi serve birra alla spina. Tra gli oltre duemila emendamenti alla manovra depositati dai deputati della maggioranza in commissione alla Camera, ce n’è anche uno per incentivare la vendita di birra in fusto, targato Forza Italia. È la proposta firmata del deputato e portavoce nazionale del partito Raffaele Nevi, che chiede di introdurre per il 2027 un credito d’imposta destinato a bar e ristoranti.

Il bonus birra alla spina da 5 milioni di euro

L’agevolazione sarebbe pari a «5 euro per ogni ettolitro di birra confezionata in fusto acquistata e destinata alla somministrazione al consumatore finale», fino a un massimo di 500 euro all’anno per ciascun locale. Per finanziare il bonus, l’azzurro propone uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro nel 2027. Le imprese che gestiscono più locali potrebbero usufruire dello sgravio separatamente per ogni punto vendita dotato di impianto di spillatura. E se le richieste superassero le risorse disponibili, l’ammontare verrebbe ridotto proporzionalmente.

Non è la prima volta, tra l’altro, che gli azzurri ragionano su questa misura. Già nel 2020, durante la pandemia, Forza Italia aveva proposto un credito d’imposta per l’acquisto dei fusti. E tra i firmatari dell’emendamento alla manovra di allora c’era lo stesso Nevi, che oggi ci riprova.

Il marciapiede nel Comune sbagliato e il parcheggio davanti al municipio

Come per ogni finanziaria, anche quest’anno i parlamentari avranno a disposizione un tesoretto di 120 milioni di euro per il 2027 e altrettanti per il 2028 per le modifiche, somma che ovviamente non basterà ad accontentare tutti. E chissà se sarà il caso dell’emendamento a firma Stefano Benigni, in cui si chiede di stanziare 141.500 euro per un marciapiede, con qualche svista geografica però. L’intervento servirebbe a mettere in sicurezza il transito dei pedoni vicino agli edifici scolastici del «comune di Talamone in provincia di Sondrio». Peccato che Talamone sia una località della provincia di Grosseto, in Toscana, mentre in provincia di Sondrio, in Lombardia, c’è piuttosto il Comune di Talamona. Sempre a firma del lombardo Benigni, sul fronte infrastrutture cittadine, c’è l’emendamento da 108mila euro per finanziare «la realizzazione di un parcheggio a servizio della Casa Comunale» di Civo, piccolo Comune sempre della provincia di Sondrio.

Quarantacinquemila euro per il motore di un aereo ultraleggero

Perfino più chirurgica la proposta della deputata Catia Polidori, che chiede un contributo straordinario di 45mila euro per il «Gruppo Comunale di Protezione Civile Città di Castello», in provincia di Perugia (suo paese natale). Lo scopo? Sostituire il motore di un aeromobile ultraleggero, di cui l’emendamento indica persino il modello: «ICP Savannah S». Ma per ottenere i fondi, si dovrà documentare l’effettiva necessità della sostituzione.

Un milione per la nuova Capitale italiana delle città di identità

Dopo la Capitale italiana della cultura e quella del libro, ecco spuntare un altro riconoscimento nazionale: la «Capitale italiana delle città di identità». L’emendamento del deputato Pino Bicchielli prevede che il Consiglio dei ministri assegni ogni anno, dal 2027 in poi, il titolo a un Comune, o a più Comuni associati, per promuovere «le produzioni di pregio e i territori che le esprimono». La scelta dovrebbe avvenire attraverso una procedura stabilita dai ministeri dell’Agricoltura, della Cultura e del Turismo. La città vincitrice, in possesso della denominazione (già esistente) di «città di identità», si aggiudicherebbe un milione di euro.

Mezzo milione alla Treccani per rilanciare i dialetti sui social

Altri 450mila euro andrebbero, per il solo 2027, alla Fondazione Treccani Cultura per lo studio e la valorizzazione dei dialetti italiani. Con l’obiettivo di promuoverne la diffusione tra le nuove generazioni, attraverso archivi digitali, iniziative nelle scuole e contenuti sulle «piattaforme digitali e social media».

Sgravi per le imprese che comprano opere di artisti ancora in vita

Tra le pieghe delle modifiche alla manovra, che dovranno superare la scrematura delle prossime settimane nei vari passaggi parlamentari, compare infine anche un incentivo fiscale per le aziende e i professionisti che acquistano opere d’arte realizzate da artisti ancora in vita. L’emendamento della deputata Rosaria Tassinari consentirebbe di dedurre dal reddito imponibile il costo dell’acquisto nell’anno in cui viene effettuato e nei quattro successivi, «in quote costanti», fino al «maggior importo tra 20 mila euro e il 5 per mille dei ricavi». In cambio, le opere durante lo stesso periodo dovrebbero essere esposte in luoghi accessibili al pubblico oppure concesse gratuitamente «a un museo, a un istituto o luogo della cultura, a un ente pubblico» che ne garantiscano la fruizione. Il beneficio avrebbe un limite di spesa di 5 milioni di euro annui dal 2028. Esclusi però gli acquisti da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, come pure le società sottoposte a controllo comune.