(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “L’unico vero attacco cibernetico strutturato, registratosi il 2 novembre, ha riguardato i sistemi di refrigerazione della distribuzione alimentare. Il nostro sistema di prevenzione ha dimostrato capacità di reazione ed efficacia: grazie all’allerta tempestiva che era stata diramata dall’Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale (Acn), nel nostro Paese sono state coinvolte poche decine di punti vendita, a fronte degli oltre 700 colpiti in Francia. C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo che è necessaria una risposta comune. Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente”, così il Ministro dell'Interno Piantedosi in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev