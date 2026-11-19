Aveva prenotato la visita per un dolore molto forte alla bocca. Arrivata nello studio del dentista, il medico ha voluto approfondire e ha disposto un altro controllo. Il caso di Sara, che a 28 anni ha scoperto un nodulo dopo un ordinario controllo ai denti

Una visita dal dentista le ha salvato la vita. Sara Conte aveva prenotato una visita di controllo dal dentista a San Pancrazio Salentino, un paesino in provincia di Brindisi. Credeva – racconta Federica Marangio sull’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno – che il dolore che provava fosse dovuto a una semplice infiammazione per l’impianto di una maschera ortodontica; invece, l’ecografia e gli esami dello specialista hanno permesso di scoprire un nodulo tiroideo ad alto rischio di essere maligno. Il che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza per l’esportazione della tiroide.

La scoperta del nodulo

La 28enne, educatrice al nido comunale del paesino, è andata dal dentista, Michele Ripa, per risolvere un doloroso malessere alla zona orofaringea. Ripa, intuendo subito che il dolore non fosse legato alle mascherine, ha consigliato «di eseguire il prima possibile un’ecografia». «È il modo più efficace e non invasivo per ottenere risposte certe in pochissimo tempo», ha spiegato. Poi, in meno di un mese, è arrivato l’intervento a Pisa. Sono stati giorni, per Sara, di paura. «Accettare una diagnosi del genere a 28 anni – afferma al Corriere della Sera – è stato molto difficile, ma ho affrontato tutto anche grazie allo straordinario sostegno della mia famiglia. Nei momenti più bui, quando sconforto e incertezza prendevano il sopravvento, non mi sono mai sentita sola. Mamma Antonella, papà Piero, mia sorella Gianna e il mio ragazzo Salvatore sono stati la mia forza».

L’importanza dei controlli

«Io – commenta la 28enne, sottolineando il tema della prevenzione e dei controlli – non fumo, non bevo e sono sempre stata molto attenta all’alimentazione, eppure vi porto la mia testimonianza di sofferenza a soli 28 anni. Per questo voglio dire a tutti, e in particolare a noi ragazzi di non aspettare che la malattia entri nella nostra vita per capire quanto sia importante la prevenzione. Non è una garanzia assoluta, ma permette di scoprirla in tempo e aumenta enormemente le possibilità di cura. Ascoltare il proprio corpo, aderire agli screening e non trascurare mai un controllo medico può fare la differenza».