Rischio di perdita della vista per chi usa Ozempic o altri farmaci dimagranti: l’allarme che arriva dagli Usa

L’Agenzia federale del Dipartimento della Salute Usa impone ai produttori di farmaci GLP-1 di segnalare tra i rischi la neuropatia ottica ischemica, che può causare una perdita permanente della vista. Gli oculisti: «Rischio modesto, non interrompete la terapia senza parlarne con il medico»

Ozempic, il farmaco antidiabetico usato sempre più spesso come dimagrante, potrebbe portare a una riduzione della vista, anche permanente. I produttori dei farmaci GLP-1 come Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound dovranno quindi avvertire del rischio di neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION). Un disturbo che si verifica quando i vasi che portano sangue ai nervi ottici si ostruiscono, privandoli di ossigeno. La perdita della vista causata da NAION è irreversibile e la patologia costituisce la causa più comune di lesione acuta del nervo ottico nelle persone con più di 50 anni. L’Agenzia federale del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d’America ha confermato che esiste un «aumento del rischio di rari eventi di NAION» nelle persone che assumono questa tipologia di farmaci.

Le dichiarazioni dell’American Academy of Ophthalmology

Per l’American Academy of Ophthalmology, sentita dalla Bbc, tuttavia, «qualsiasi rischio aggiuntivo sembra essere modesto». Per questo invita i pazienti a non interrompere la terapia senza prima averne parlato con il medico curante: «Se notate un’improvvisa perdita indolore della vista in un occhio, rivolgetevi tempestivamente a un oculista». Nel dibattito è intervenuta anche Novo Nordisk, produttrice di Wegovy, uno dei farmaci per la perdita di peso più diffusi, affermando che a suo giudizio i dati «non stabiliscono un rapporto di causa-effetto».

Gli effetti collaterali dei farmaci antidiabetici

I farmaci come Ozempic e Wegovy riportano già avvertenze per diverse altre condizioni, tra cui pancreatite e malattie della colecisti. Tra gli effetti collaterali più comuni della semaglutide, principio attivo chiave di molti farmaci GLP-1, figurano nausea, vomito e dolori addominali. Secondo la FDA, inoltre, alcune ricerche sono state difficili da valutare perché le persone che assumono farmaci GLP-1 per obesità e diabete di tipo 2 possono già presentare fattori di rischio per la NAION indipendenti dai farmaci.

Gli studi sulla correlazione tra farmaci dimagranti e NAION

L’anno scorso il comitato per la sicurezza dei farmaci dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha stimato che fino a 1 persona su 10.000 tra quelle che assumono semaglutide potrebbe sviluppare la NAION. In uno studio pubblicato due anni fa che ha analizzato 17.000 pazienti, ricercatori statunitensi hanno rilevato che chi assumeva semaglutide aveva una probabilità quattro volte maggiore di ricevere una diagnosi di NAION rispetto a chi non assumeva il farmaco. Tuttavia, uno degli autori dello studio, il dottor Joseph Rizzo, professore di oftalmologia alla Harvard Medical School, ha definito i risultati «significativi ma provvisori», sottolineando la necessità di ulteriori ricerche sul rapporto tra il farmaco e la patologia oculare in una popolazione più eterogenea.