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La dieta Atlantica e la longevità da record. Pesce, patate, castagne e carne: come (e quanto) mangiano i centenari della Galizia

09 Novembre 2026 - 23:47 Marco Fedeli
La Galizia, una delle regioni con più centenari al mondo
Secondo il rapporto dell’osservatorio demografico galiziano, in Galizia ci sono 1.800 centenari, ovvero il 12% della popolazione spagnola
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Dalle origini celtiche, la Galizia, bagnata dall’Oceano Atlantico che ne modifica il paesaggio, il clima e le abitudini a tavola, è tra le regioni europee con il maggior numero di centenari. I motivi sono diversi: alcuni ereditari, altri legati ad alcuni stili di vita; eppure, non seguono la Dieta mediterranea e non fanno parte di una Zona Blu, ma seguono un altro tipo di dieta: la Dieta Atlantica.

Quanti sono i centenari

Secondo il rapporto dell’osservatorio demografico galiziano, in Galizia ci sono 1.800 centenari, ovvero il 12% della popolazione spagnola, nonostante quella galiziana sia solo il 5,6% della popolazione nazionale. In particolare, le province interne della Galizia arrivavano a livelli eccezionali: nel 2022, Ourense contava 127,2 e Lugo 96,6 centenari per 100.000 abitanti, cioè quasi 6 e 4 volte la media europea del 2021. Inoltre, la stragrande maggioranza è composta da donne, circa 8 su 10.

In cosa consiste la Dieta Atlantica

Il merito va rintracciato, però, come racconta il Corriere della Sera, nella Dieta Atlantica. Questa consiste nell’uso di prodotti locali, stagionali e poco lavorati (spesso dall’orto o dal territorio), senza eccesso di zuccheri aggiunti. Nel consumo elevatissimo di pesce e frutti di mare con un forte apporto di merluzzo sotto sale (baccalà), polpo e frutti di mare (più che in qualsiasi altra regione della Spagna), ma anche pesce fresco. Il pesce si consuma almeno tre, quattro volte alla settimana. Inoltre, i galiziani mangiano anche molte patate, consumate quasi quotidianamente come fonte primaria di carboidrati sotto forma di empanadas o tortillas. A queste si affiancano le castagne, impiegate come frutta secca di riferimento, frutta e verdura fresche, in particolare cavoli e rape, ma anche a legumi e zuppe di verdure. Infine, la carne viene consumata molto poco, soprattutto manzo e maiale, e viene spesso usata solo come accompagnamento per altri piatti.

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