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La casa, gli ex e gli esami: l’analisi su 65mila casi ci svela cosa sogniamo più spesso

10 Novembre 2026 - 12:15 Francesca Milano
uomo che dorme
Attraverso i diari degli utenti che usano una app per annotare i sogni è stato possibile stilare una classifica delle situazioni che ricorrono più spesso durante la fase onirica
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Sognare di perdere i denti, di volare o di precipitare nel vuoto. Sono questi i sogni di cui più spesso chiediamo il significato a Google. Ma non sono i più frequenti che facciamo: durante la notte sogniamo soprattutto la casa, la famiglia, le relazioni sentimentali e il lavoro. A rivelarlo è il Rapporto sui sogni 2026, realizzato da Dreamly, un’applicazione che permette di registrare i propri sogni e di analizzarli attraverso l’intelligenza artificiale.

L’indagine ha preso in esame 65.220 sogni annotati dagli utenti dell’app tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026, in sei lingue diverse, tra cui l’italiano. I risultati mostrano che le esperienze più comuni durante il sonno hanno molto più a che fare con la vita quotidiana che con le situazioni straordinarie.

La classifica dei sogni più frequenti

Al primo posto, nei nostri sogni, ci sono le case, gli appartamenti e le stanze, che compaiono nel 29,1% dei casi analizzati. Subito dopo arriva la famiglia, presente nel 28,7% dei racconti: genitori, figli, nonni e altri parenti popolano quindi quasi tre sogni su dieci. Al terzo posto si trovano le relazioni sentimentali, con il 16,5%: in questa categoria rientrano i sogni che coinvolgono il partner, l’amore e gli ex. Seguono, con il 14,3%, le situazioni legate al lavoro, alla scuola e agli esami.

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La classifica ridimensiona il peso di alcuni dei sogni più “famosi”: quelli in cui si vola, per esempio, rappresentano appena il 2,2% dei casi. Ancora più rari sono i sogni che coinvolgono i denti, presenti soltanto nell’1,1% dei racconti, vale a dire circa uno su novanta.

Perché a maggio aumentano i sogni sul lavoro e sugli esami

Dall’indagine si scoprono anche alcune particolarità legate ai periodi dell’anno: per esempio, i sogni che hanno a che fare con il lavoro, la scuola e gli esami raggiungono il picco nel mese di maggio, quando rappresentano il 24,4% dei racconti. A giugno la percentuale scende al 19,1%, mentre a settembre si ferma al 12% e a ottobre risale leggermente al 13,2.

Come funziona la app

La app permette di tenere un diario dei propri sogni e di analizzarli attraverso l’intelligenza artificiale. Il funzionamento è semplice: al risveglio, gli utenti possono scrivere o dettare quello che ricordano di aver sognato, anche soltanto poche immagini o sensazioni. L’app utilizza poi l’AI per proporre una possibile interpretazione, prendendo in considerazione non soltanto i simboli presenti nel racconto, ma anche le emozioni e il contesto personale indicati dall’utente. Il diario è gratuito, mentre alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento.

Come è stata condotta l’indagine

Per individuare i temi ricorrenti, Dreamly ha utilizzato un sistema di riconoscimento di parole ed espressioni in sei lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e italiano. Uno stesso sogno può quindi essere conteggiato in più categorie, per esempio se contiene riferimenti sia alla famiglia sia alla casa. Per evitare che i diari degli utenti più attivi influenzassero eccessivamente i risultati, i ricercatori hanno attribuito lo stesso peso a ciascun diario, indipendentemente dal numero di sogni registrati.

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