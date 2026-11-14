L’acido folico in tutti i tipi di pane e pasta, perché scatta l’obbligo nel Regno Unito

Da metà dicembre le farine non integrali di grano tenero dovranno contenere vitamina B9 sintetica. Londra stima in questo modo 200 casi in meno l’anno di difetti del tubo neurale. In Italia nessun obbligo: l’Istituto superiore di sanità raccomanda l’integrazione individuale di acido folico prima del concepimento

Il Regno Unito punta a prevenire gravi malformazioni congenite attraverso il consumo di farinacei. Dal 13 dicembre 2026 l’acido folico dovrà essere aggiunto alle farine non integrali di grano tenero: pane e pasta, innanzitutto, ma anche biscotti e torte. Ciascun impasto dovrà contenerne 250 microgrammi ogni 100 grammi. L’acido folico, la forma sintetica della vitamina B9, che è invece presente naturalmente nelle verdure a foglia verde e nei legumi, è infatti fondamentale nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. Per il governo britannico, questa nuova strategia potrà evitare circa 200 casi l’anno di difetti del tubo neurale, come la spina bifida, malformazioni che si sviluppano spesso a uno stadio molto precoce della gravidanza, nella maggior parte dei casi quando la donna non l’ha ancora scoperta.

Quali farine rientrano nell’obbligo imposto dal governo britannico

L’obbligo interessa le farine non integrali di grano tenero, anche importate, con esenzioni per i piccoli mulini. Non sono coinvolte nelle nuove misure invece le farine integrali e quelle di altri cereali. La semola di grano duro utilizzata per la pasta, ad esempio, non rientra nella misura. Esclusi anche i prodotti alimentari composti da più ingredienti importati già pronti.

La situazione in Italia

In Italia non esiste un obbligo analogo. Vengono venduti alimenti arricchiti volontariamente, come cereali da colazione e biscotti, ma resta centrale l’integrazione individuale di acido folico: alle donne che programmano o non escludono una gravidanza l’Istituto superiore di sanità raccomanda 0,4 milligrammi aggiuntivi di acido folico al giorno, da almeno un mese prima del concepimento fino al terzo mese.