Le associazioni contro il cancro: «Vietare il fumo al chiuso delle sigarette elettroniche»

La proposta presentata oggi punta a colmare un vuoto lasciato dalla legge Sirchia del 2005, che vieta solo le sigarette «tradizionali»

Alcune tra le più importanti realtà del nostro Paese impegnate nella lotta al cancro hanno deciso di unire le forze per chiedere un aumento del prezzo di tutti i tipi di sigarette, anche quelle elettroniche e i vari prodotti da svapo oltre al tabacco riscaldato, di cinque euro. La proposta è attualmente all’esame delle commissioni in Senato e verrà presentata nella giornata di oggi 12 novembre a Roma in un convegno organizzato da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). L’obiettivo è anche quello di chiedere «il divieto assoluto di fumo al chiuso e di ogni forma di pubblicità» spiega Giulia Veronesi, membro del Comitato di Lotta al Fumo di Fondazione Umberto Veronesi.

Qual è il problema

La richiesta è quella di superare un vuoto normativo che esiste da più di un decennio. Il 10 gennaio 2005 entrò in vigore la Legge Sirchia che vietava di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico, nei posti di lavoro, nei ristoranti, nei bar, negli uffici e sul posto di lavoro. Il problema è che la legge riguarda solo le cosiddette sigarette tradizionali; tuttavia, da oltre un decennio sono arrivati sul mercato nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e quelle al tabacco riscaldato che insieme ai nuovi prodotti da svapo non venivano compresi dalla legge. «Chiediamo al Parlamento e al Governo, di estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili (come sigarette elettroniche con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo» precisa Veronesi.

Quali sono i numeri dell’emergenza

Non meno rilevante è l’altra richiesta che mira a rafforzare e aggiornare i divieti di pubblicità e marketing già vigenti, estendendoli a tutte le categorie di nuovi prodotti da fumo e da nicotina. «Le normative attuali non tengono conto dell’evoluzione dell’offerta dei prodotti da fumo e dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione» sottolinea Massimo Di Maio, presidente Aiom. I numeri infatti raccontano un’emergenza. Come rileva l’ultima indagine del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) fuma o svapa il 7,5% degli studenti tra gli 11 e i 13 anni, percentuale che sale al 37,4% tra i 14 e i 17 anni. Di questi il 22% utilizza tabacco riscaldato e il 30% sigarette elettroniche. Oltre il 70% dei fumatori delle scuole superiori, poi, è un policonsumatore, ovvero consuma contemporaneamente diversi prodotti.

Infine, il problema riguarda soprattutto i giovanissimi. «Il tabacco, nel mondo, provoca più decessi di alcol, Aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme – aggiunge Di Maio -. Oltre il 44% dei fumatori italiani ha iniziato prima dei 18 anni. Dobbiamo evitare che i ragazzi inizino a fumare e ridurre il più possibile il numero dei tabagisti di ogni età. I nuovi prodotti si sono fatti strada puntando molto sul marketing e sul fatto che sono meno nocivi delle sigarette tradizionali, ma non sono innocui».