Hiv, in Russia è epidemia in 27 regioni: oltre 1,2 milioni di persone contagiate. L’allarme degli esperti sulle cure

In alcune aree del Paese più dell'1% delle donne in gravidanza è positivo all'Hiv. Le nuove diagnosi diminuiscono, ma il numero complessivo delle persone con l'infezione continua a crescere. E solo la metà ha raggiunto la soppressione virale

In 27 regioni della Russia, più di una donna in gravidanza su cento risulta positiva all’Hiv. È la soglia oltre la quale, secondo i criteri epidemiologici dell’Organizzazione mondiale della sanità, si parla di epidemia generalizzata: il virus non circola più soltanto tra le persone maggiormente esposte al rischio di infezione, ma si è diffuso anche nella popolazione generale. A lanciare l’allarme sono gli epidemiologi di Rospotrebnadzor, l’agenzia federale russa per la tutela della salute pubblica, che a ottobre hanno presentato i dati sulla diffusione del virus nel Paese. Alla fine del 2025, le persone con una diagnosi confermata erano oltre 1,2 milioni, circa lo 0,8% della popolazione.

Le 27 regioni russe in cui l’Hiv è diventato un’epidemia generalizzata

La situazione più critica si registra nelle regioni di Kemerovo, Irkutsk e Sverdlovsk, dove oltre il 2% della popolazione convive con il virus. L’allarme, però, non riguarda un fenomeno comparso negli ultimi mesi. Già nel 2021 uno studio epidemiologico aveva individuato 27 regioni russe nelle quali la diffusione dell’Hiv aveva raggiunto la fase generalizzata. Nel 2010 erano soltanto cinque.

Le diagnosi diminuiscono, ma il numero delle persone con Hiv continua a crescere

Nel 2025, in Russia sono state registrate circa 45mila nuove diagnosi di Hiv, il 13,4% in meno rispetto all’anno precedente. Un dato apparentemente incoraggiante, che però non racconta tutta la situazione. Il numero delle persone che convivono con l’infezione, infatti, continua ad aumentare. Secondo Natalja Ladnaja, ricercatrice dell’Istituto centrale di epidemiologia di Rospotrebnadzor, per ogni decesso si registrano circa 1,5 nuovi casi di infezione. Di conseguenza, il numero complessivo delle persone con Hiv continua a crescere, nonostante la diminuzione delle nuove diagnosi.

C’è poi un’altra questione. Una nuova diagnosi non corrisponde necessariamente a un’infezione recente: una persona può aver contratto il virus anni prima e scoprirlo soltanto attraverso un test. E il numero dei casi individuati dipende anche dall’accesso agli screening. Secondo gli epidemiologi russi, negli ultimi anni è aumentato il numero complessivo dei test effettuati, ma è diminuita la quota di quelli rivolti alle persone maggiormente esposte al rischio di infezione.

Il problema delle cure: solo la metà ha raggiunto la soppressione virale

È soprattutto sull’accesso alle cure che si concentrano le preoccupazioni degli esperti. Secondo i dati presentati da Ladnaja, alla fine del 2025 circa 629mila persone avevano raggiunto la soppressione della carica virale, ossia la riduzione della quantità di virus presente nell’organismo. Si tratta di poco più della metà degli oltre 1,2 milioni di russi con una diagnosi confermata di Hiv. Quando il trattamento è efficace e la carica virale rimane non rilevabile, una persona positiva non trasmette il virus attraverso i rapporti sessuali.

Tra i pazienti che assumevano farmaci antiretrovirali, la percentuale di chi aveva raggiunto la soppressione virale era del 77,9%. Ma non tutti coloro che ricevono una diagnosi riescono ad accedere e a mantenere un percorso di cura continuativo. A evidenziare le difficoltà del sistema sanitario russo è anche la distanza tra i dati raccolti da Rospotrebnadzor e quelli del ministero della Salute. Il primo registra le diagnosi confermate dai laboratori, mentre il secondo conta le persone inserite nei percorsi di assistenza. Tra i due sistemi risulta uno scarto di circa 385mila persone. E il quadro potrebbe peggiorare. Secondo un modello epidemiologico presentato dagli esperti russi, entro il 2030 le persone che convivono con l’Hiv potrebbero raggiungere quota 1,47 milioni, circa 238mila in più rispetto alla fine del 2025.