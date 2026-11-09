La pizza vince la sua guerra in Russia. Anche i fedelissimi di Putin contro il divieto: «Una misura assurda»

L'attivista filocremlino Vitaly Borodin voleva bandirla dalle scuole perché simbolo dell'Occidente. Ma la proposta è stata bocciata persino dagli ultranazionalisti e dai media vicini al governo: «La pizza è ormai globale e apolitica»

Alla fine, in Russia, ha vinto la pizza. Doveva sparire dalle mense scolastiche perché simbolo dell’Occidente, ma a salvarla sono stati proprio alcuni dei più convinti sostenitori del Cremlino. Deputati del partito di Vladimir Putin, ultranazionalisti e persino politici abituati a chiedere divieti si sono schierati contro la proposta di eliminare il piatto italiano dai menù. Una battaglia nata con l’accusa di non valorizzare la tradizione culinaria nazionale e finita perché la pizza piace troppo ai russi.

Perché in Russia volevano vietare la pizza

A sollevare il caso è stato Borodin, direttore della Fondazione federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, un’organizzazione vicina al Cremlino. Il 3 novembre, in un messaggio pubblicato su Telegram e ripreso dal Moscow Times, ha definito la pizza «soft power occidentale in una scatola di cartone». Secondo Borodin, la diffusione della pizza rischierebbe di allontanare i giovani russi dalle tradizioni nazionali. «Per mille anni le nostre nonne hanno preparato torte salate tradizionali e ora ci vendono una schiacciata italiana ricoperta di ketchup», ha scritto l’attivista. Ma nella sua battaglia contro il piatto italiano entra anche la guerra in Ucraina: l’Italia è tra i Paesi considerati ostili da Mosca e fornisce armi a Kiev. Per questo, sostiene, la pizza non sarebbe semplicemente un alimento, ma uno dei tanti strumenti con cui l’Occidente esercita la propria influenza sulla società russa. L’attivista era talmente preoccupato da chiederne l’eliminazione dalle mense scolastiche e universitarie.

La consigliera di Putin: «La pizza fa male ai bambini»

A fargli eco, il 5 novembre Elena Yampolskaya, la consigliera di Putin per le politiche culturali, che ha dichiarato che la pizza non dovrebbe essere servita nelle scuole russe «perché non fa bene ai bambini». Le scuole, secondo la consigliera, dovrebbero piuttosto valorizzare la cucina nazionale. Al posto del piatto italiano potrebbe arrivare, per esempio, la kulebyaka, una torta salata ripiena tipica della tradizione russa. «Abbiamo un patrimonio immenso, che comprende una meravigliosa cucina russa e una splendida tavola russa. Diamo almeno ai nostri figli la possibilità di provarla», ha dichiarato.

La rivolta dei fedelissimi di Putin contro il divieto

A bocciare la proposta, secondo quanto ricostruito poi dal Corriere, è stata innanzitutto Svetlana Zurova, deputata di Russia Unita, il partito presidenziale, ed ex campionessa olimpica di pattinaggio. «Una misura assurda», l’ha definita, spiegando che il patriottismo non dovrebbe tradursi nel rifiuto dei piatti stranieri. Anche perché, ha osservato, Mosca contesta proprio i tentativi di cancellare la cultura russa all’estero. A difendere la pizza è intervenuta anche Ria Novosti, l’agenzia di stampa statale russa. In un commento ripreso dal Corriere della Sera, il piatto italiano viene descritto come un alimento ormai «irreversibilmente globale, apolitico». E soprattutto, non ci sarebbe alcuna ragione per prendersela con la pizza a causa delle decisioni del governo italiano.

Ma la sorpresa arriva dagli ambienti ultranazionalisti. Persino Tsargrad, il sito di proprietà dell’oligarca ortodosso Konstantin Malofeev, ha criticato l’iniziativa. In un editoriale non firmato, il giornale si chiede da dove nasca questa continua voglia di proibire. «La prima spiegazione è la più semplice: la ricerca di fama a buon mercato. Basta che un deputato o un attivista proponga il divieto di qualcosa di abituale e l’intero Paese, indignato, inizierà a parlarne. E non c’è nemmeno bisogno di presentare il disegno di legge. Basta proporlo, ed ecco, qualche giorno di pubblicità gratuita è garantito. Soprattutto perché la notizia del divieto della pizza attirerà molta più attenzione di un ennesimo emendamento alla legge di bilancio. C’è un altro motivo. Vietare qualcosa è molto più facile che fare qualcosa di veramente utile», si legge nell’articolo.

Anche i falchi del Cremlino difendono la pizza

Il fronte contrario al divieto comprende anche Sergey Mironov, leader del partito Russia Giusta, e il deputato ultraconservatore Vitaly Milonov. Due esponenti politici che negli anni si sono distinti per le loro battaglie contro Halloween e altre abitudini considerate estranee alla tradizione russa. Questa volta, però, entrambi si sono schierati dalla parte del piatto italiano. Milonov ha sostenuto che la scelta dovrebbe spettare agli studenti e ai loro genitori. Il problema, semmai, sarebbe la qualità degli ingredienti. «Non vedo alcun problema se i bambini mangiano una pizza gustosa durante le pause», ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti.

La pizza russa che ricorda l’infanzia

C’è però un ultimo particolare. La pizza che si mangia nelle scuole russe è piuttosto diversa da quella italiana. L’impasto è spesso, la farcitura può comprendere salsiccia, maionese e cetrioli sottaceto. Eppure è entrata nelle abitudini alimentari di intere generazioni. Secondo un sondaggio del servizio di consegna alimentare Elementaree, citato dal Moscow Times, il 25,7% degli intervistati associa proprio la pizza delle mense scolastiche ai ricordi dell’infanzia. Così il piatto che avrebbe dovuto rappresentare un’influenza straniera da combattere si è rivelato parte delle abitudini russe.