La top model Lara Stone ha il cancro, la rivelazione sul tumore a 42 anni: «Uno shock enorme». Cosa le ha scritto Bianca Balti

La rivelazione della modella olandese dopo aver ricevuto la diagnosi. Il post nel mese della consapevolezza sul tumore al seno. Il fiume di commenti di amici famosi e follower

Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso 31 ottobre, la top model olandese Lara Stone ha rivelato ai suoi follower di avere un cancro al seno e di essere già in cura. Stone, 42 anni e madre di due figli, ha definito la diagnosi uno «shock enorme» e ha espresso la propria gratitudine per aver scoperto la malattia mentre si trova ancora a uno stadio precoce.

L’annuncio social sul tumore al seno

Un’immagine che recita: «Controlla il tuo seno: potrebbe salvarti la vita» e sotto il messaggio in cui Stone racconta perché abbia deciso di rendere pubblica una notizia così privata: «Solitamente non condivido la mia vita personale online, ma se questo post porterà anche una sola persona a controllare il proprio seno o a prendere quell’appuntamento rimandato da tempo, ne sarà valsa la pena». E poi l’appello: «Per favore, non ignorate i segnali del vostro corpo». La modella ha scelto di raccontare il periodo difficile che sta vivendo l’ultimo giorno di ottobre, il mese della consapevolezza sul cancro al seno, il tumore più diffuso nelle donne, pari al 29% di tutte le diagnosi oncologiche femminili.

I messaggi di solidarietà sotto il post Instagram

Numerosi i messaggi di solidarietà da parte di amici e follower. La modella di Victoria’s Secret Lily Aldridge ha commentato: «Ti mando tanto amore e preghiere di guarigione», mentre la collega supermodella Karen Elson ha scritto: «Lara, ti mando tantissimo amore e forza. Siamo qui per te». La modella italiana Bianca Balti, che negli ultimi anni, dopo una diagnosi di cancro alle ovaie, ha affrontato in prima persona la malattia, ha invece commentato con l’emoji di un abbraccio. Sotto il post, inoltre, molte donne hanno condiviso la propria esperienza, mandando messaggi di incoraggiamento e speranza. Stone ha due figli: Alfred, 13 anni, avuto dall’ex marito, il comico britannico David Walliams, e Bob, di tre anni, nato nel luglio 2023 dalla relazione con l’imprenditore immobiliare britannico David Grievson, conosciuto su Tinder.