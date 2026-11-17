Gratis nelle farmacie lo stick che rileva la droga dello stupro nel drink. Iniziativa in vista del 25 novembre
“Check your drink“, il test per scoprire se nel drink che si sta per bere è stata sciolta la cosiddetta “droga dello stupro” potrà essere ritirato gratuitamente in 60 farmacie di Roma e provincia aderenti a Federfarma per tutto il mese di novembre. Sono 5.000 gli stick per il rilevamento rapido di sostanze stupefacenti messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa “Il consenso non si scioglie”, che torna per il secondo anno coinvolgendo questa volta anche alcune farmacie di Brindisi e Brescia.
La scelta del mese di novembre
Come spiega la stessa Federfarma in una nota: «L’obiettivo è contrastare il fenomeno del “drink spiking”, ossia l’aggiunta di droghe nei cocktail all’insaputa delle vittime per stordirle e abusarne sessualmente». La scelta del mese non è casuale: novembre è dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e il 25 è la Giornata nazionale per la sua eliminazione.
Check your drink: come funziona il test
Per utilizzare gli stick basterà prelevare una goccia del proprio cocktail e depositarla sull’apposita area reattiva per verificare in pochi secondi l’eventuale presenza di sostanze come GHB, ketamina, cocaina e scopolamina. Droghe spesso inodori e insapori, che possono indurre in chi le assume perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. Il test ha un’accuratezza dichiarata fino al 98 per cento.