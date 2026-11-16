In Spagna, negli ultimi vent’anni, l’incidenza degli ictus tra gli under 50 è raddoppiata, scrive il quotidiano El País

Sempre di più ictus colpiscono i giovani. Questa emergenza, che si verifica quando l’afflusso di sangue al cervello viene interrotto dall’ostruzione di un vaso sanguigno o dalla sua rottura, continua a colpire soprattutto le persone anziane, generalmente dopo i 70 anni. Tuttavia, la comunità scientifica sta osservando una tendenza preoccupante: i casi aumentano anche nelle fasce più giovani. Un recente studio ha rilevato che in Spagna, negli ultimi vent’anni, l’incidenza degli ictus tra le persone con meno di 50 anni è raddoppiata, passando da sette a 15 casi ogni 100 mila abitanti. Una tendenza molto simile è emersa da una ricerca americana pubblicata a settembre, mentre altre revisioni scientifiche hanno segnalato lo stesso fenomeno.

La ricerca spagnola

Secondo gli esperti, l’aumento dipende in parte dai progressi nella diagnosi e nell’individuazione dei casi, ma anche dalla crescente diffusione di fattori di rischio come obesità, fumo, sedentarietà e ipertensione. «Non siamo di fronte a una situazione che mette in difficoltà il sistema sanitario, ma il fenomeno desta preoccupazione», riassume Pere Cardona, responsabile del Piano direttivo per le malattie cerebrovascolari della Catalogna. La ricerca spagnola, pubblicata a maggio sull’European Journal of Neurology, ha analizzato i dati di oltre 57 mila giovani adulti ricoverati negli ospedali spagnoli per un ictus ischemico, concludendo che tra il 2000 e il 2022 l’incidenza è raddoppiata.

Lo studio americano

Uno studio americano pubblicato a settembre sulla rivista Neurology ha invece esaminato l’andamento degli ictus tra le persone di età compresa fra 20 e 54 anni a Cincinnati e nel Kentucky settentrionale, dal 1993 al 2020. I ricercatori hanno osservato che l’incidenza annuale è passata da quasi 34 casi ogni 100 mila abitanti a 62,2. L’aumento ha riguardato soprattutto gli ictus ischemici e, come nella ricerca spagnola, tra i pazienti colpiti erano molto diffusi fattori di rischio vascolare quali ipertensione e obesità.