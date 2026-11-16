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Trump: In Cina incontreremo Xi e Putin, e potremmo vedere anche Kim Jong Un – Il video

16 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 16 novembre 2026 “Faremo un grande viaggio. Andiamo nelle Filippine, per un grande incontro incentrato soprattutto sull’economia, ma si parlerà di molte altre cose, e terrò il discorso principale”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca, presentando il suo prossimo viaggio in Asia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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