Trump: In Cina incontreremo Xi e Putin, e potremmo vedere anche Kim Jong Un – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 16 novembre 2026 “Faremo un grande viaggio. Andiamo nelle Filippine, per un grande incontro incentrato soprattutto sull’economia, ma si parlerà di molte altre cose, e terrò il discorso principale”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca, presentando il suo prossimo viaggio in Asia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev