Lollobrigida a Pulsar: «Tradizione e innovazione non sono in contrasto». Il futuro dell’agroalimentare tra AI, ricerca e nuove professioni

Dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al campione del mondo di cioccolateria Tommaso Grollero, passando per il divulgatore scientifico Marco Martinelli e Michele Rillo di iliad: a Perugia, nella cornice di Eurochocolate, il confronto sulle tecnologie che stanno trasformando il Made in Italy e sulle opportunità per i giovani

«Tradizione non significa rifiuto dell’innovazione». Per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è questa la sfida dell’agroalimentare italiano: difendere la qualità senza rinunciare alle tecnologie necessarie per competere. Ne ha parlato a Perugia, durante Eurochocolate, in una tappa di Pulsar, il Festival delle STEM di Open nato da un’idea di iliad.

Lollobrigida ha messo in guardia dal rischio che il progresso favorisca le grandi aziende, lasciando indietro i piccoli produttori. «Se a uno gli dici “devi aggiornare il tuo sistema, costa X”, il grande lo può fare, il piccolo non lo può fare da solo». Per questo, ha sostenuto, lo Stato deve incentivare gli investimenti. L’innovazione serve anche a rendere più sicure le filiere davanti alle crisi internazionali: «Il cibo è un elemento essenziale per la libertà, come lo è l’energia».

Giovani e agricoltura 5.0

«Per me è insopportabile vedere genitori guardare il figlio che sceglie un agrario o un alberghiero come se fossero ragazzi che fanno la scelta sbagliata», ha detto Lollobrigida, invitando a superare i pregiudizi sugli istituti professionali. Oggi l’agricoltura significa anche droni e macchinari avanzati. Tra le misure per il ricambio generazionale il ministro ha citato 150 milioni di euro in Coltiva Italia per i giovani tra i 18 e i 41 anni. Sul cambiamento climatico ha indicato nelle tecnologie per la gestione dell’acqua e nelle tecniche di evoluzione assistita strumenti per adattare le coltivazioni.

Il cioccolato che nasce dal codice

Il confronto è proseguito con Tommaso Grollero, trentenne vincitore del World Chocolate Masters 2026, che ha raccontato la scultura anamorfica realizzata per la gara: un’opera che cambia aspetto in base al punto di osservazione. Per progettare gli stampi, calcolando anche la contrazione del cioccolato, sono servite 2.982 righe di codice. «Solo grazie alla tecnologia siamo riusciti a fare quel lavoro in così poco tempo». L’intelligenza artificiale, ha aggiunto, aiuta già i laboratori artigianali nell’organizzazione e nella tracciabilità, ma la creazione delle ricette deve restare nelle mani del pasticcere.

Marco Martinelli, divulgatore scientifico, ha spiegato la fisica che si nasconde in una tavoletta di cioccolato: la cristallizzazione del burro di cacao. Ha poi contestato l’equazione «naturale uguale sano, artificiale uguale dannoso»: «In realtà non è così». Le tecnologie, ha osservato, possono rendere gli alimenti più sicuri. E ha indicato nelle biotecnologie e nella carne coltivata possibili innovazioni decisive.

Rillo: imparare per tutta la vita

Un momento del talk con Tommaso Grollero, Michele Rillo e Marco Martinelli

Per Michele Rillo, Chief of Staff ed External Affairs Director di iliad Italia, le infrastrutture digitali sono alla base delle attività produttive, anche di quelle agricole. Ha raccontato di un imprenditore in Costa d’Avorio che usa macchinari italiani per lavorare il cacao e, grazie a Internet, può ricevere manutenzione da remoto.

Alle imprese, però, servono anche competenze nuove. Rillo ne ha indicate due per i giovani: saper combinare discipline diverse e saper continuare a imparare. In Italia, ha osservato, pesano ancora il ritardo nella formazione STEM e gli stereotipi di genere. Resta inoltre la distanza tra i giovani che cercano lavoro e le imprese che non trovano personale qualificato. Anche le aziende devono cambiare approccio: iliad, per esempio, cerca talenti su TikTok e nelle community digitali. È uno degli obiettivi di Pulsar, che agli incontri pubblici affianca attività di orientamento nelle scuole. La competenza più preziosa per il futuro, ha concluso Rillo, è «la capacità di imparare e di continuare ad imparare in permanenza».