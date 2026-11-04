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Lollobrigida su Coltiva Italia: Più grande piano per l'agricoltura della storia repubblicana – Il video

04 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 “Abbiamo ottenuto la votazione definitiva di un provvedimento che presentai nel 2025. Oggi è stato votato, senza peraltro avere nessun voto contrario”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in un punto stampa al Senato, dopo l’approvazione definitiva del Coltiva Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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