Eurochocolate, la storia dell’idea di un 18enne all’Oktoberfest: «Pensai: perché non fare anche in Italia una cosa simile?»

Il fondatore Eugenio Guarducci racconta a Open come è nato l'evento che ogni anno attira a Perugia migliaia di visitatori. «Cercavo un modo per riempire gli hotel in un periodo di bassa stagione, se potessi parlare al me ragazzo gli direi di non farsi scoraggiare dai critici»

Tutto comincia con un viaggio all’Oktoberfest di Monaco di Baviera e una domanda: «Perché non organizzare anche in Italia una cosa del genere?» A porsela è un ragazzo di appena 18 anni, Eugenio Guarducci. Quel ragazzo è oggi il presidente di Eurochocolate, il festival internazionale del cioccolato che dal 13 al 22 novembre 2026 tornerà ad animare il centro storico di Perugia con la sua 32esima edizione. Una manifestazione che nel tempo ha richiamato folle di visitatori, conquistato notorietà anche all’estero e contribuito a trasformare il cioccolato in un’occasione di incontro, divertimento e riflessione. Ma che, almeno inizialmente, aveva un obiettivo molto più concreto: riempire gli alberghi in un periodo di bassa stagione.

L’idea nata davanti a una birra

«L’idea nasce a Monaco quando ero solo un ragazzo», racconta a Open Guarducci che oggi ha 63 anni. Durante un viaggio all’Oktoberfest, il giovane Guarducci era rimasto colpito dalla capacità di una manifestazione dedicata a un prodotto gastronomico di attirare un pubblico così vasto. Tornato in Italia, aveva iniziato a chiedersi quale potesse essere il prodotto italiano attorno al quale costruire un evento simile all’Oktoberfest, e si era detto che sì, un prodotto c’era, ed era il cioccolato. Ma quella intuizione era rimasta lì, in un angolo della sua testa, per diversi anni.

Nel frattempo Guarducci si era iscritto alla facoltà di Architettura e si era avvicinato al mondo dell’enogastronomia attraverso Arcigola, l’associazione da cui poi nascerà Slow Food. È in quell’ambiente, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, che aveva cominciato a imparare il mestiere dell’organizzatore di eventi.

Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate ANSA/ GIANLUIGI BASILIETTI (NPK)

L’intuizione per salvare la bassa stagione turistica

L’occasione per riprendere in mano il vecchio progetto di un oktoberfest del cioccolato arriva quando Guarducci ha ormai trent’anni: il suo gruppo si occupa, tra le altre cose, della gestione di alcuni alberghi in Umbria. E c’è un problema da risolvere: ottobre, all’epoca, segna l’inizio della bassa stagione turistica. Bisogna trovare un modo per attirare visitatori anche in quel periodo.

È così che quella bizzarra idea di una festa del cioccolato diventa un progetto concreto. Nel 1994 nasce Eurochocolate, destinato a crescere ben oltre le aspettative degli organizzatori.

«C’è stata una crescita che nessuno di noi immaginava allora di avere», racconta Guarducci. Un’espansione che, sottolinea, è stata affrontata cercando di non fare il passo più lungo della gamba: «Senza correre, perché correndo si può far male».

Il segreto del successo, secondo il fondatore, sta anche nella scelta del protagonista. Il cioccolato, spiega, è un prodotto che praticamente non conosce distinzioni di pubblico, capace di conquistare bambini e adulti.

Quando la folla mandò Perugia in tilt

La crescita, però, non è stata priva di difficoltà. Tra i momenti che Guarducci ricorda con maggiore intensità ce n’è uno in particolare: una giornata in cui l’afflusso dei visitatori superò di gran lunga ogni previsione, paralizzando la città. «La città collassò», racconta. Il problema non era soltanto la quantità di persone arrivate a Perugia, ma soprattutto la difficoltà di gestire i flussi pedonali e il traffico. Le strade si bloccarono e l’organizzazione si trovò davanti a una situazione difficile da governare.

Dal Giappone a Cortina, il cioccolato in viaggio

Nonostante il rapporto strettissimo con Perugia, Eurochocolate ha provato negli anni anche a esportare il proprio modello. E lo ha fatto in luoghi molto diversi tra loro. «Abbiamo fatto anche un Eurochocolate estivo a Rimini, sulla spiaggia, dedicato al tema del gelato», ricorda Guarducci. Poi sono arrivate le esperienze a Modica, in Sicilia, dove gli organizzatori hanno contribuito a far conoscere le caratteristiche del cioccolato locale, e le tappe in montagna, tra cui Cortina. La manifestazione è arrivata anche a Roma, a Torino, a Lugano e perfino in Giappone, dove è stata organizzata per due anni.

I personaggi famosi trasformati in apprendisti cioccolatieri

I politici alle prese con la lavorazione del cioccolato, durante l’edizione del 2019

Tra i ricordi più divertenti di questi 32 anni c’è anche quello del 2019, quando la campagna delle elezioni regionali «catapultò tutti i leader politici, da Silvio Berlusconi a Nicola Zingaretti, da Giuseppe Conte a Matteo Salvini a Perugia: divennero tutti dei buoni scolaretti del cioccolato», racconta Guarducci. Ma il ricordo più bello del fondatore di Eurochocolate non ha una edizione di riferimento. «Avviene ogni anno, quando il sabato o la domenica mi ritrovo a camminare in mezzo alla folla di corso Vannucci. Nessuno mi riconosce, nessuno sa chi sono. E io mi godo quel momento e ripenso a quando, 18enne, iniziai a sognare questa manifestazione».

Il consiglio al ragazzo che aveva immaginato Eurochocolate

A distanza di oltre trent’anni dalla prima edizione, Eugenio Guarducci continua a cercare nuove strade per far crescere la sua “creatura”. E se potesse tornare indietro e parlare al ragazzo 18enne che, durante l’Oktoberfest, immaginava una festa italiana del cioccolato, oggi gli direbbe di non lasciarsi scoraggiare dagli sguardi critici di parenti e amici e da chi prova a mettere un freno alle idee che sembrano troppo ambiziose.

Eurochocolate 2026, dalla Costa d’Avorio alla Calabria: le novità

L’edizione di Eurochocolate 2026 ha come slogan Fate Dolci, un gioco di parole che invita i visitatori non soltanto ad assaggiare il cioccolato, ma anche a partecipare attivamente alla sua preparazione.

Tra le esperienze che Guarducci consiglia di non perdere c’è la Città del Cioccolato, il museo esperienziale ospitato negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia. Ci sarà poi la possibilità di entrare in contatto con la Costa d’Avorio, il più grande produttore mondiale di cacao, alla quale verrà dedicata particolare attenzione nell’area riservata ai Paesi produttori.

La terza novità è il debutto della Regione Ospite, un format che ogni anno darà spazio alle eccellenze dolciarie di una regione italiana. A inaugurarlo sarà la Calabria, con una ventina di aziende che presenteranno i propri prodotti, compresi abbinamenti tra cioccolato e vini da meditazione. «Non ci avevamo mai pensato, meglio tardi che mai», scherza Guarducci.