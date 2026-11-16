Sanità privata, contratto scaduto da 8 anni. I sindacati: «Chiediamo al governo l’apertura di tavoli negoziali»

Le associazioni hanno anche inviato una diffida ai presidenti di Aio e Aris

I sindacati chiedono al governo l’apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della sanità privata «scaduto ormai da otto anni». A chiederlo Federico Bonzazza, segretario generale Fp Cgil, Roberto Chierchia, segretario generale Cisl Fp e Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fp, inviando una formale diffida ai presidenti «delle due associazioni datoriali della sanità privata» Aiop e Aris. «Abbiamo dato alle associazioni datoriali dieci giorni per comunicare una data certa e ravvicinata per l’avvio della trattativa».

Cosa chiedono i sindacati

«In assenza di risposte – proseguono i sindacati – siamo pronti a intensificare la mobilitazione e a valutare anche iniziative legali per il riconoscimento di retribuzioni adeguate ai principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione. Non siamo più disponibili ad accettare ulteriori rinvii». Per i sindacati «il tentativo obbligatorio di conciliazione del 2 novembre presso il ministero del Lavoro, conclusosi con un verbale di mancato accordo, ha confermato la gravità della situazione. Per questo chiamiamo direttamente in causa anche il Governo, il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni, affinché assumano un ruolo attivo nel superamento di una vertenza che riguarda lavoratrici e lavoratori di strutture che operano in regime di accreditamento e contribuiscono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

«Non si può continuare a garantire risorse pubbliche per l’erogazione delle prestazioni sanitarie – concludono – senza pretendere, al tempo stesso, il pieno riconoscimento del valore del lavoro di chi quelle prestazioni rende possibili».