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Manovra, Tajani: Lavoriamo su pensioni, scuola e sanità – Il video

14 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Forlì, 13 novembre 2026 “Abbiamo detto fin dall'inizio che la manovra poteva essere migliorata in Parlamento. Abbiamo avviato anche una serie di incontri con il mondo sindacale, e l'abbiamo detto subito dopo il primo incontro con la Cisl e dopo quello con la Confsal che noi ritenevamo che ci potessero essere degli spiragli per migliorare la parte riguardante la sanità e la parte riguardante la scuola". Così il vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani a Forlì, in salone comunale per parlare di coesione ed economia sociale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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