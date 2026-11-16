Pma, oltre 56mila firme al Senato per cambiare la legge 40: cosa prevede la proposta popolare e quali saranno i prossimi passaggi

L’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni punta a estendere la Pma a donne maggiorenni, sia single che in una coppia dello stesso sesso. In questo modo, chi non rientra negli standard della legge 40 non dovrebbe più rivolgersi a strutture sanitarie all’estero

In Italia un bambino su 20 nasce grazie alla procreazione medicalmente assistita. Ma la statistica ufficiale racconta solo metà della storia. Fuori dai registri nazionali restano i figli delle donne single e delle coppie di donne che, escluse per legge dalle cliniche italiane, sono costrette a spostarsi oltreconfine per accedere alle cure. Per colmare questo vuoto normativo oggi, lunedì 16 novembre, sono state depositate al Senato oltre 56mila firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare Pma per tutte, più diritti più mamme, promossa dall’Associazione Luca Coscioni insieme a più di 55 realtà associative.

Perché le associazioni vogliono cambiare la legge sulla Pma

Nel mirino c’è la legge 40, ferma da 22 anni sul divieto di accesso alla Pma per chi non fa parte di una coppia eterosessuale sposata o convivente, in età fertile e con una diagnosi accertata di sterilità o infertilità. Il quadro normativo odierno esclude un’ampia platea di aspiranti genitori, che sono così costretti a rivolgersi a strutture sanitarie all’estero per completare i percorsi riproduttivi o accedere alla fecondazione eterologa. Perciò, oltre 55 realtà associative si sono unite per elaborare un testo basato sull’idea che avere un figlio sia una scelta personale, che il servizio sanitario pubblico dovrebbe tutelare in ogni caso. Di conseguenza, viene richiesto che la Pma sia estesa alle donne maggiorenni, sia single che in una coppia dello stesso sesso, con l’obiettivo di eliminare le disparità e includere qualsiasi condizione.

Il deposito in Senato e il flashmob in piazza

Con 56mila firme, la proposta è stata depositata al Senato, accompagnata da un flashmob simbolico nella vicina piazza Capranica, dove decine di valigie poggiate a terra hanno rappresentato l’esilio forzato di chi desidera una gravidanza. «Per la prima volta c’è una proposta di legge di iniziativa popolare per cambiare una norma che più volte è finita nei tribunali» spiega la segretaria nazionale dell’associazione Filomena Gallo, definendo l’attuale assetto «una discriminazione che non trova fondamento». A rendere ancora più urgente l’intervento legislativo, secondo i promotori, è il via libera già tracciato dai giudici. «La Corte costituzionale proprio lo scorso anno ha affermato che non esistono ostacoli di ordine costituzionale alla cancellazione del divieto, ma lo deve fare il Parlamento» ricorda Gallo.

Quali sono i prossimi passaggi

Con il deposito delle sottoscrizioni si apre ora l’iter nelle istituzioni. Se approvato da Palazzo Madama, scatterà l’obbligo di assegnarlo alla commissione competente per avvisare la discussione di merito. Le Camere potranno emendare l’articolo, modificare i contenuti o accorparlo con altre iniziative legislative senza adottarlo per forza come testo base. «Oggi festeggiamo un momento che aspettavamo da quando abbiamo depositato il testo in Cassazione» commenta la coordinatrice della campagna Francesca Re. Al presidio ha preso parte anche il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, che ha bollato come «violento» un divieto che continua a negare in Italia un percorso medico legale a donne single e coppie omogenitoriali.