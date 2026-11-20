Schlein alle prese con il salario minimo, Conte con il reddito 2.0 e Bonelli e Fratoianni con la patrimoniale. Ma la «missione multiplayer» fallisce

Elly Schlein deve completare la missione «salario minimo», Giuseppe Conte quella del «reddito 2.0». Ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni tocca la «patrimoniale», mentre Matteo Renzi ha un obiettivo diverso dagli altri: «Far saltare il tavolo». Così Forza Italia immagina il campo largo nel mondo di GTA 6, il videogioco uscito ieri, 19 novembre, dopo tredici anni di attesa. Il partito di Antonio Tajani ha pubblicato su Instagram un video che trasforma i leader del centrosinistra in personaggi del gioco, ciascuno alle prese con una missione. Il risultato, però, è lo stesso per tutti: «Missione multiplayer fallita».

«Da ieri che abbiamo provato a sbloccare il livello “CAMPO LARGO” in GTA 6», si legge nella didascalia del reel. Nel filmato scorrono uno dopo l’altro i protagonisti dell’opposizione, accompagnati dagli obiettivi che Forza Italia associa alle rispettive battaglie politiche. Ma la scena finale è riservata a Silvio Berlusconi. Il fondatore del partito scende da un elicottero e pronuncia una delle sue frasi più celebri: «Siete ancora e sempre dei poveri comunisti».