Forza Italia trasforma il campo largo in GTA 6: Renzi fa saltare il tavolo, Berlusconi arriva in elicottero. «Siete ancora dei poveri comunisti» – Il video
Elly Schlein deve completare la missione «salario minimo», Giuseppe Conte quella del «reddito 2.0». Ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni tocca la «patrimoniale», mentre Matteo Renzi ha un obiettivo diverso dagli altri: «Far saltare il tavolo». Così Forza Italia immagina il campo largo nel mondo di GTA 6, il videogioco uscito ieri, 19 novembre, dopo tredici anni di attesa. Il partito di Antonio Tajani ha pubblicato su Instagram un video che trasforma i leader del centrosinistra in personaggi del gioco, ciascuno alle prese con una missione. Il risultato, però, è lo stesso per tutti: «Missione multiplayer fallita».
«Da ieri che abbiamo provato a sbloccare il livello “CAMPO LARGO” in GTA 6», si legge nella didascalia del reel. Nel filmato scorrono uno dopo l’altro i protagonisti dell’opposizione, accompagnati dagli obiettivi che Forza Italia associa alle rispettive battaglie politiche. Ma la scena finale è riservata a Silvio Berlusconi. Il fondatore del partito scende da un elicottero e pronuncia una delle sue frasi più celebri: «Siete ancora e sempre dei poveri comunisti».
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La parodia arriva mentre Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra lavorano alla costruzione di un programma comune, con l’obiettivo di arrivare alle primarie entro febbraio. Sul tavolo restano alcune questioni che dividono gli alleati, dalla patrimoniale al ruolo di Italia Viva nella coalizione. Ed è proprio su queste differenze che Forza Italia costruisce la sua partita virtuale: per vincere bisogna giocare insieme, ma nel campo largo, almeno nella versione azzurra di GTA 6, nessuno riesce a completare la missione.