Il raid nel deposito di Rovigo e la fuga verso Lendinara: dieci i mezzi danneggiati. A incastrali un video diffuso sui social. Nelle immagini, spiegano gli investigatori, si sentono espliciti riferimenti al celebre videogioco

Nel videogioco la dinamica è nota: si ruba il primo veicolo a portata di mano, si travolge tutto ciò che si incontra e ci si lancia in una fuga spericolata, rischiando al massimo qualche stella sul livello di ricercato. A Rovigo, proprio nella notte del debutto mondiale di Grand Theft Auto 6, due minorenni hanno deciso di trasferire quello scenario nella realtà, trasformando il deposito cittadino degli autobus in un set d’azione.

Secondo quanto riporta Repubblica il bilancio della bravata è pesante: dieci mezzi danneggiati, un pullman rubato, una corsa folle di otto chilometri nella campagna polesana terminata fuori strada e una denuncia per entrambi i giovanissimi responsabili, per i quali non c’è stato alcun «game over» da cui ricominciare.

Il raid nel deposito e la fuga verso Lendinara

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, l’incursione è scattata intorno alle 23 di mercoledì all’interno del piazzale di Busitalia Veneto. I due ragazzi hanno preso di mira i mezzi in sosta mandando in frantumi i vetri, distruggendo le obliteratrici e facendoli speronare l’uno contro l’altro come in un autoscontro. Subito dopo sono saliti a bordo di uno dei pullman e si sono messi alla guida.

La fuga ha puntato in direzione di Lendinara, protraendosi per circa otto chilometri fino a quando, lungo la strada regionale 88, il mezzo è finito fuori carreggiata arrestandosi in un fossato. A quel punto i due hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi.

Il video sui social e l’indagine lampo

A incastrarli è stata la volontà di esibire l’impresa online. Durante la corsa, infatti, i due hanno ripreso la scena dall’interno del pullman pubblicando poi il filmato sui social: nel video, spiegano gli investigatori, si sentono espliciti riferimenti al celebre videogioco. Gli inquirenti inquadrano l’episodio come un vero e proprio atto emulativo legato all’uscita di Gta 6, il nuovo capitolo firmato Rockstar Games — ambientato tra Vice City e lo Stato immaginario di Leonida — pubblicato proprio allo scoccare della mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, hanno permesso di risalire ai due ragazzi nel giro di poche ore, rintracciandoli alla stazione ferroviaria di Rovigo. Entrambi sono ora denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.

I disagi ai trasporti e le reazioni istituzionali

A subire le ripercussioni più concrete è però l’intera cittadinanza: il raid ha compromesso la regolare erogazione del trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, con disagi destinati a protrarsi per diversi giorni nonostante l’invio immediato di mezzi sostitutivi già nella notte da parte dell’azienda concessionaria. Dura la presa di posizione del questore di Rovigo, Andrea Straffelini, che dopo essersi congratulato con gli agenti per aver «risolto il caso in poche ore», ha sottolineato la gravità dell’accaduto: «Le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori. Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha stigmatizzato «un atto vandalico grave e irresponsabile, che danneggia un servizio essenziale per la collettività», elogiando a sua volta la rapidità degli investigatori nel «individuare i presunti responsabili nel giro di poche ore».