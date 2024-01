Un 13enne è riuscito a finire il gioco Tetris per la prima volta nel mondo: il record dopo 34 anni di sfide infinite – Il video

Per la prima volta in 34 anni qualcuno è riuscito a finire il gioco del Tetris, noto proprio per essere senza fine. Si tratta di un ragazzino di 13 anni di nome Willis Gibson, originario dell’Oklahoma negli Stati Uniti. È riuscito a conseguire un risultato straordinario e unico, nella versione per Nintendo, da quando il gioco è stato inventato nel 1989. Il giovane, che online si presenta con lo pseudonimo “Blue Scuti”, ha pubblicato sul suo canale YouTube un video dove mostra il momento esatto in cui ha raggiunto il livello 157, portando il gioco a un blocco improvviso. E per raggiungere questo livello ha impiegato solamente 38 minuti. Quest’impresa, in passato, è riuscita solo ad intelligenze artificiali. «Oh mio dio», si sente esclamare dal 13enne al momento del crush del gioco. «Non mi sento più le dita», aggiunge. E a riconoscere il suo record è anche il presidente del campionato mondiale di Tetris, Vince Clemente, che ha dichiarato: «Nessun essere umano ci è mai riuscito prima. È qualcosa che tutti pensavano fosse impossibile fino a qualche anno fa».

Il videogioco più venduto di sempre

Per anni, infatti, il limite massimo di Tetris è stato identificato al livello 29 perché successivamente il gioco diventava troppo veloce affinché gli esseri umani potessero reagire così velocemente. Poi, solo l’intelligenza artificiale è riuscita ad andare oltre. Tetris è considerato uno dei giochi più rinomati e diffusi al mondo e si distingue per la semplicità del suo funzionamento. Fin dalla sua invenzione è riuscito a diventare un successo mondiale destinato a perdurare anche nei decenni successivi. Creato da Alexey Pajitnov all’Accademia delle Scienze di Mosca durante il culmine della Guerra Fredda e sviluppato come business dall’imprenditore di giochi Henk Rogers, Tetris sfida i giocatori a ruotare e unire diverse forme di blocchi cadenti. Secondo The Tetris Company, «è il videogioco più venduto di tutti i tempi con 520 milioni di copie vendute».

