(Agenzia Vista) Washington, 21 novembre 2026 "Ho una grande conoscenza del Mit, perché un membro della mia famiglia ha passato la vita al Mit, e dicono che sia il più grande professore della storia del Mit. Quindi ho una grande comprensione di queste cose. Forse geneticamente sono benedetto". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre alle sue spalle il segretario di Stato Marco Rubio sorrideva. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev