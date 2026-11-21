(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 novembre 2026 "Dobbiamo concentrarci sulla nostra comune volontà politica di costruire la relazione più stretta possibile tra l'Unione europea e il Regno Unito. Che tipo di relazione sarà? Lo vedremo". Lo ha detto il Presidente del Consiglio europeo António Costa nella conferenza stampa del secondo vertice Ue-Regno Unito, con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Andy Burnham. Courtesy: EbS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev