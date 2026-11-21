L’emendamento di Delmastro al decreto Sicurezza prevede la sospensione dei benefici economici anche in assenza di una condanna. Un’altra proposta punta, invece, ad attribuire agli organizzatori delle occupazioni la responsabilità per i danni causati anche da terzi

Gli studenti coinvolti in indagini per reati commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni scolastiche potrebbero perdere temporaneamente il diritto alle borse di studio e ad altri contributi economici, anche senza una condanna. È quanto prevede un emendamento al decreto Sicurezza presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro in commissione Giustizia alla Camera. La proposta riguarda gli studenti sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati, tra cui violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio. In questi casi scatterebbe la sospensione dei benefici fino alla definizione del procedimento penale e un’eventuale condanna comporterebbe la revoca definitiva. Si tratta, per ora, di una proposta di modifica al decreto e non di una disposizione già in vigore.

Cosa rischia di organizza le occupazioni a scuola

Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, ha presentato anche un secondo emendamento che interviene sulle responsabilità di chi promuove le occupazioni scolastiche. Secondo il testo, organizzatori e promotori potrebbero essere chiamati a risarcire anche i danni provocati da altri partecipanti, a meno che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee a impedirli. Le proposte fanno parte di un pacchetto di 27 emendamenti presentati da Fratelli d’Italia, che hanno subito acceso lo scontro politico con le opposizioni.

L’ira di Avs: «Garantisti con se stessi, forcaioli con gli studenti»

A contestare duramente le misure è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. «Gli emendamenti di FdI sono roba da squallido regime», attacca, e accusa la maggioranza di voler intimidire gli studenti dopo le manifestazioni contro il carovita. Bonelli chiama direttamente in causa Delmastro e ricorda la sua condanna in primo e secondo grado per rivelazione di segreto d’ufficio. «Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio. Rinunci all’indennità parlamentare fino alla sentenza definitiva», sostiene. «Oppure abbia il coraggio di ammettere che per lui vale la presunzione di innocenza e per un ragazzo di 18 anni no. Garantisti con se stessi, forcaioli con gli studenti», chiosa.