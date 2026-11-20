Lavoratori e studenti scendono in piazza. Fermi scuola, sanità e trasporto pubblico locale

Sciopero generale al via. Lavoratori e studenti scendono in piazza in due proteste – una della Cgil e l’altra dei Cobas – e nella mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi.

Lo stop per i trasporti pubblici

Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari). Nelle grandi città a Torino stop dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle dalle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Il trasporto aereo e ferroviario

Esclusi dall’astensione, dopo l’intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

La scuola

L’agitazione riguarda tutto il personale docente, Ata e i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Università e Ricerca. Non viene garantito il normale svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. La chiusura o la rimodulazione degli orari dipenderà dall’adesione dei singoli insegnanti e collaboratori scolastici di ciascun plesso. Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, come la vigilanza sui minori già presenti a scuola. Sul fronte sanitario, si posso verificare rallentamenti, rinvii o cancellazioni di visite ambulatoriali, esami diagnostici programmati, interventi chirurgici non urgenti e attività amministrative (Cup, accettazioni, sportelli).

Sono pienamente assicurati i livelli minimi essenziali, tra cui Pronto Soccorso, rianimazioni, reparti di emergenza, assistenza ai pazienti ricoverati e prestazioni salvavita, come dialisi e terapie oncologiche.