Nel pieno dei giorni in cui le scuole di tutta Italia erano alle prese con le minacce del fantomatico Mikhail Andropov, un post intercettato dalla Digos recitava: «Metterò una bomba a scuola». Una volta individuata la vera identità dietro all'account che aveva lanciato quella minaccia, è scattata la denuncia per una ragazza catanese

Aveva pubblicato su Instagram un messaggio in cui diceva di voler piazzare una bomba in una scuola catanese. Per questo una ragazzina 15enne è stata denunciata dalla polizia di Stato di Catania per procurato allarme. Agli agenti, che hanno perquisito l’abitazione della giovane senza tuttavia trovare ordigni esplosivi, la ragazza ha spiegato che si trattava soltanto di uno scherzo, un gesto puramente goliardico, assicurando di non aver mai avuto intenzione di mettere in atto la minaccia.

La scoperta del messaggio in rete

Gli agenti della questura di Catania si erano imbattuti nel messaggio durante un’attività di monitoraggio dei social network ed erano riusciti a risalire all’intestatario dell’account, scoprendo che il profilo veniva solitamente usato dalla figlia quindicenne, studentessa di una scuola del capoluogo etneo.