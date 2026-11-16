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Nuovi allarmi bomba nelle scuole, applicata la direttiva del Viminale: nessuna evacuazione. La mail firmata con le iniziali di Andropov

16 Novembre 2026 - 12:08 Anna Clarissa Mendi
Studentessa si avvicina con forbici alla professoressa, poi le invia un biglietto con minacce
Nei messaggi la minaccia di un ordigno pronto a esplodere in 40 minuti, firmata con le iniziali di M.A.: gli istituti restano aperti
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Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro». E poi ancora: «Abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio». Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato.

In aggiornamento

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