Nuovi allarmi bomba nelle scuole, applicata la direttiva del Viminale: nessuna evacuazione. La mail firmata con le iniziali di Andropov

Nei messaggi la minaccia di un ordigno pronto a esplodere in 40 minuti, firmata con le iniziali di M.A.: gli istituti restano aperti

Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro». E poi ancora: «Abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio». Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato.

In aggiornamento