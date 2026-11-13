Abusi su 26 bambini in un asilo di Roma: perché la scuola dovrà pagare 1,3 milioni alle famiglie

Tra il 2017 e il 2018 un insegnante di inglese all'epoca 25enne, poi condannato in via definitiva a 8 anni, aveva abusato dei piccoli tra i 3 e i 5 anni. Il tribunale civile ha stabilito che l'Opera Montesssori dovrà risarcire ogni famiglia

Tra il 2017 e il 2018 ventisei bambini, d’età compresa tra i 3 e i 5 anni, subirono abusi da parte di un insegnante di inglese in un asilo della Capitale riservato ai figli dei dipendenti della Banca d’Italia e gestito dall’Opera nazionale Montessori. Adesso le loro famiglie riceveranno un risarcimento di 1 milione e 300mila euro, più interessi e spese legali. Lo ha stabilito il giudice Fernando Scolaro, della tredicesima sezione civile del Tribunale di Roma, che ha accolto le richieste delle legali delle famiglie, le avvocatesse Maria Teresa Manente e Marta Cigna, condannando in solido l’ex docente e l’Opera nazionale Montessori. Il processo di primo grado aveva escluso la responsabilità civile del ministero e di Bankitalia. Nelle prossime settimane si capirà se il caso civile arriverà in Appello.

Gli abusi da parte dell’insegnante di inglese sui bambini dell’asilo

La vicenda risale a quasi dieci anni fa. Tra il 2017 e il 2018 Jonathan Trupia, docente d’inglese originario della Tanzania e all’epoca 25enne, aveva abusato di decine di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Durante le ore di lezione organizzava giochi di ruolo che prevedevano palpeggiamenti e “carezze”. L’indagine era partita dalla segnalazione di alcune famiglie, allarmate dai racconti dei figli. Nel laboratorio dell’istituto erano state quindi piazzate delle telecamere, che avevano ripreso l’uomo in atteggiamenti intimi con i bambini. Trupia era stato arrestato, processato e infine condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione. Durante il processo era inoltre emerso che l’uomo non possedeva i titoli necessari per insegnare nella scuola. Le accuse nei suoi confronti erano apparse da subito molto gravi: dopo l’arresto, nel 2018, il gup del Tribunale penale aveva riconosciuto in particolare due circostanze aggravanti, ossia che gli abusi fossero avvenuti in una scuola dell’infanzia e che il 25enne avesse approfittato della minore età delle vittime.

I risarcimenti alle famiglie dei bambini vittime di abuso

A quel punto restavano soltanto da quantificare i risarcimenti in sede civile. Secondo quanto si apprende dalla sentenza del Tribunale, però, non tutte le famiglie riceveranno lo stesso risarcimento: le somme vanno dai 10mila ai 170mila euro, a seconda del caso specifico. L’Opera nazionale Montessori è tenuta a pagare i danni se è in condizione economica di farlo. In caso contrario, ai genitori dei bambini non resterà che rivolgersi al Fondo del Viminale per le vittime di reati intenzionali violenti.