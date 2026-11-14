Torna da scuola con i lividi, la madre nasconde un registratore nella felpa del figlio: «Lo calmiamo con l’accendino». Denunciate le maestre

Il bambino di sei anni con autismo si rannicchiava e si opponeva quando doveva andare in classe. Le denunce dei genitori hanno scatenato le proteste delle altre mamme davanti all'istituto di Secondigliano (Napoli)

«Ha paura dell’accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande». È una delle frasi che i genitori di un bambino autistico di sei anni hanno sentito ascoltando le registrazioni fatte a scuola, con un piccolo registratore nascosto nella felpa del figlio. A Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, il piccolo, con gravi difficoltà nella comunicazione, da qualche tempo tornava da scuola con lividi ed escoriazioni. La madre e il padre, insospettiti, hanno deciso di capire cosa accadesse in classe. Dopo aver ascoltato le registrazioni, hanno denunciato una maestra e un’educatrice ai carabinieri scatenando l’ira degli altri genitori.

I lividi e il registratore nascosto nella felpa

I primi dubbi erano nati quando la coppia aveva notato delle ecchimosi sul corpo del figlio. La mamma era andata a scuola a chiedere spiegazioni, ma le insegnanti l’avevano rassicurata: era il bambino a procurarsi quei lividi, proprio a causa della sua iperattività. Una spiegazione a cui inizialmente avevano creduto.

Poi le lesioni erano diventate più evidenti. E il bambino aveva cominciato a comportarsi in modo insolito quando arrivava il momento di andare a scuola. Si rannicchiava e si opponeva. Non essendo in grado di parlare, non poteva raccontare ai genitori cosa gli succedesse durante le lezioni. È a quel punto che la coppia ha deciso di nascondere un piccolo registratore nella fodera della felpa del figlio. Ascoltando gli audio, i due hanno sentito le donne parlare dell’accendino come di un modo per tenere fermo il bambino. Nelle registrazioni si sentirebbero anche altre frasi pesanti, alcune pronunciate ridendo.

La denuncia e la protesta delle mamme davanti alla scuola

Mercoledì 11 novembre i genitori, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi, che segue anche il caso del piccolo Domenico, il bambino morto per il fallito trapianto di cuore, si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Secondigliano per denunciare la maestra e l’educatrice. Hanno consegnato ai militari le registrazioni, le fotografie dei lividi e delle escoriazioni e i nomi delle due donne.

Questa mattina, venerdì 13 novembre, un gruppo di mamme, venuto a sapere della denuncia, si è presentato davanti alla scuola del rione dei Fiori, a Secondigliano, per chiedere spiegazioni alle docenti. Quando una delle insegnanti è uscita dall’edificio, la discussione si è accesa. Una donna ha tentato di toglierle bruscamente gli occhiali dal viso. Sono intervenuti i carabinieri ed è stato chiamato anche il 118. La maestra era spaventata, ma non ci sono state altre conseguenze.